IR A
IR A

El desgarrador posteo de La Joaqui tras su separación con Luck Ra: "Tu curita al alma"

La artista compartió un emotivo mensaje en redes y explicó cómo atraviesa el difícil duelo sentimental tras el fin de la relación.

La cantante dejó un mensaje especial mientras atraviesa un momento complicado tras la ruptura con el cordobés.

La cantante dejó un mensaje especial mientras atraviesa un momento complicado tras la ruptura con el cordobés.

Redes sociales

La separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue generando repercusiones y en las últimas horas sumó un nuevo capítulo con un emotivo mensaje publicado por la cantante en sus redes sociales, donde compartió una frase que conmovió a sus seguidores: "Tu curita al alma".

La cantante contestó sobre las especulaciones que vinculan a la joven con el artista.
Te puede interesar:

No se guardó nada: qué dijo La Joaqui cuando le preguntaron por Tuli Acosta tras separarse de Luck Ra

La publicación apareció pocas horas después de que la artista rompiera el silencio en un programa de streaming donde habló entre lágrimas por primera vez sobre el final de la relación y dejó en claro que el dolor que atraviesa no está relacionado con infidelidades ni conflictos, sino con un proyecto de vida que no pudo concretarse.

En el posteo, se la ve a La Joaqui junto a las integrantes de PLP (Luzu TV): Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Evitta Luna. Junto a la inscripción, la artista agregó el reconocido emoticón de un corazón "reparado" con una venda. Ese mensaje en las historias de Instagram de la cantante fue interpretado por miles de fanáticos como una nueva muestra del profundo duelo sentimental que vive la cantante.

En los comentarios, sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y destacaron la sinceridad con la que decidió contar su historia, luego de varios días de especulaciones y rumores sobre los verdaderos motivos de la ruptura. La publicación reforzó la idea de que la artista continúa procesando una separación que definió como una de las experiencias más difíciles de su vida.

El posteo de La Joaqui en sus historias de Instagram.

El posteo de La Joaqui en sus historias de Instagram.

La crisis entre ambos artistas comenzó a instalarse públicamente durante los últimos días, cuando dejaron de mostrarse juntos en redes sociales y comenzaron a circular versiones de distanciamiento. Posteriormente, ambos confirmaron la ruptura mediante un comunicado conjunto, donde explicaron que la decisión fue tomada "con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento", aclarando que el final de la relación "no tiene que ver con desamor", sino con "deseos de un futuro y etapas distintas". También pidieron privacidad para atravesar el difícil momento personal.

Entre lágrimas, La Joaqui reveló detalles de su separación

Con la voz quebrada y visiblemente emocionada, La Joaqui confesó que nunca había experimentado un amor como el que vivió junto al cantante cordobés. "Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo", expresó durante la entrevista, una de las frases más impactantes de la noche. Sus compañeras de programa la acompañaron mientras intentaba contener las lágrimas durante el relato.

La cantante también fue contundente al desmentir las versiones que hablaban de terceros en discordia. "No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad", afirmó, explicando que la ruptura respondió exclusivamente a que ambos transitaban momentos diferentes de sus vidas. Además, pidió que dejaran de señalar a otras mujeres en redes sociales y sostuvo que no era justo responsabilizar a personas ajenas por una decisión tomada dentro de la pareja.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando recordó una escena íntima que marcó definitivamente sus sentimientos hacia Facundo Almenara Ordóñez, nombre real de Luck Ra. La artista relató cómo una noche de lluvia lo tapó mientras dormía y, al imaginar un futuro juntos, comprendió la intensidad del amor que sentía. Más adelante resumió ese anhelo con una frase que rápidamente se viralizó: "Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien".

Finalmente, La Joaqui aseguró que, pese a las diferencias que terminaron alejándolos, conserva un enorme agradecimiento hacia quien definió como "el mejor novio" que tuvo. "Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad", sostuvo. Sus palabras coincidieron con el mensaje difundido por ambos artistas, donde remarcaron que la separación se produjo sin resentimientos y solicitaron comprensión para atravesar el duelo lejos de la presión mediática.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se separaron Luck Ra y La Joaqui.

No era por Tuli Acosta: revelaron la verdad detrás de la separación de Luck Ra y La Joaqui

¿Tuli copiaba a La Joaqui?

"Tuli Acosta copiaba sistemáticamente a La Joaqui": una por una, todas las pruebas

La relación entre ambos había comenzado en 2022.

El día que se filtró que Tuli Acosta terminó su relación por mensajes comprometedores: "Se mandó alguna"

La bailarina es marcada como la tercera en discordia.

Quién es Tuli Acosta, la señalada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui

Los cuatro shows en el Movistar Arena continúan confirmados pese al pedido de devoluciones de una parte del público.

El polémico gesto de Rosalía tras llegar a Buenos Aires para sus shows en el Movistar Arena

Tuli Acosta y Luck Ra, ¿amigos?
play

Tremenda: la polémica definición de Tuli Acosta sobre su relación con Luck Ra que reavivó los rumores de romance

últimas noticias

¿Luck Ra no la quería más a Joaqui?

El día exacto en el que Luck Ra admitió que no se quería casar con La Joaqui: "No vimos las señales"

Hace 10 minutos
La cantante contestó sobre las especulaciones que vinculan a la joven con el artista.

No se guardó nada: qué dijo La Joaqui cuando le preguntaron por Tuli Acosta tras separarse de Luck Ra

Hace 10 minutos
Una famosa concursante abandonó el reality.

Preocupación: una participante abandonó un famoso reality tras pedir sustancias ilegales

Hace 40 minutos
La Joaqui sobre Tuli Acosta.

La frase letal de La Joaqui sobre Tuli Acosta que se filtró tras la separación con Luck Ra: "Me arruinó..."

Hace 41 minutos
Escandalo mundial contra la privatización del fútbol: la UEFA amenazó a la FIFA con abandonar sus competencias

Escandalo por la privatización del Mundial: la UEFA amenazó a la FIFA con abandonar sus competencias

Hace 52 minutos