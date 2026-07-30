El desgarrador posteo de La Joaqui tras su separación con Luck Ra: "Tu curita al alma"

La separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue generando repercusiones y en las últimas horas sumó un nuevo capítulo con un emotivo mensaje publicado por la cantante en sus redes sociales, donde compartió una frase que conmovió a sus seguidores: "Tu curita al alma" .

La publicación apareció pocas horas después de que la artista rompiera el silencio en un programa de streaming donde habló entre lágrimas por primera vez sobre el final de la relación y dejó en claro que el dolor que atraviesa no está relacionado con infidelidades ni conflictos, sino con un proyecto de vida que no pudo concretarse.

En el posteo, se la ve a La Joaqui junto a las integrantes de PLP (Luzu TV): Flor Jazmín Peña , Anita Espósito y Evitta Luna . Junto a la inscripción, la artista agregó el reconocido emoticón de un corazón "reparado" con una venda. Ese mensaje en las historias de Instagram de la cantante fue interpretado por miles de fanáticos como una nueva muestra del profundo duelo sentimental que vive la cantante.

En los comentarios, sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y destacaron la sinceridad con la que decidió contar su historia, luego de varios días de especulaciones y rumores sobre los verdaderos motivos de la ruptura. La publicación reforzó la idea de que la artista continúa procesando una separación que definió como una de las experiencias más difíciles de su vida.

La crisis entre ambos artistas comenzó a instalarse públicamente durante los últimos días, cuando dejaron de mostrarse juntos en redes sociales y comenzaron a circular versiones de distanciamiento. Posteriormente, ambos confirmaron la ruptura mediante un comunicado conjunto, donde explicaron que la decisión fue tomada "con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento" , aclarando que el final de la relación "no tiene que ver con desamor" , sino con "deseos de un futuro y etapas distintas" . También pidieron privacidad para atravesar el difícil momento personal.

Entre lágrimas, La Joaqui reveló detalles de su separación

Con la voz quebrada y visiblemente emocionada, La Joaqui confesó que nunca había experimentado un amor como el que vivió junto al cantante cordobés. "Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo", expresó durante la entrevista, una de las frases más impactantes de la noche. Sus compañeras de programa la acompañaron mientras intentaba contener las lágrimas durante el relato.

La cantante también fue contundente al desmentir las versiones que hablaban de terceros en discordia. "No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad", afirmó, explicando que la ruptura respondió exclusivamente a que ambos transitaban momentos diferentes de sus vidas. Además, pidió que dejaran de señalar a otras mujeres en redes sociales y sostuvo que no era justo responsabilizar a personas ajenas por una decisión tomada dentro de la pareja.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando recordó una escena íntima que marcó definitivamente sus sentimientos hacia Facundo Almenara Ordóñez, nombre real de Luck Ra. La artista relató cómo una noche de lluvia lo tapó mientras dormía y, al imaginar un futuro juntos, comprendió la intensidad del amor que sentía. Más adelante resumió ese anhelo con una frase que rápidamente se viralizó: "Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien".

Finalmente, La Joaqui aseguró que, pese a las diferencias que terminaron alejándolos, conserva un enorme agradecimiento hacia quien definió como "el mejor novio" que tuvo. "Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad", sostuvo. Sus palabras coincidieron con el mensaje difundido por ambos artistas, donde remarcaron que la separación se produjo sin resentimientos y solicitaron comprensión para atravesar el duelo lejos de la presión mediática.