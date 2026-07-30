El día que se filtró que Tuli Acosta terminó su relación por mensajes comprometedores: "Se mandó alguna"

Tuli Acosta es señalada como la tercera en discordia tras la separación de Luck Ra y La Joaqui y no es la primera vez que es vinculada en medio de una polémica amorosa. En el centro de la escena estuvo cuando se confirmó que se había distanciado de Lit Killah, en medio de fuertes rumores de infidelidad.

Todo se remonta a agosto del año pasado, cuando la panelista Majo Martino diera a conocer los motivos detrás de la ruptura en el programa Sálvese quien pueda. Según trascendió, el músico habría descubierto mensajes comprometedores en el celular de la bailarina, lo que derivó en el fin de la relación tras tres años y medio juntos.

"Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular", explicó Martino al detallar el origen del conflicto que llevó a la separación de la pareja. Según la panelista, el cantante quedó profundamente afectado por la situación: "Él está muy dolido porque Tuli se mandó alguna".

La relación entre ambos había comenzado en 2022 , luego de que se conocieran a través de amigos en común, en un momento en que Tuli todavía mantenía un vínculo sentimental con el streamer Oky. El romance salió a la luz gracias a sus propios seguidores, que notaron coincidencias en publicaciones y en la vestimenta que ambos compartían en redes sociales.

Este episodio se suma a otra polémica amorosa reciente dentro del ambiente musical, ya que la separación de La Joaqui y Luck Ra , en la que también apareció mencionado el nombre de Tuli Acosta. En ese conflicto, Pepe Ochoa comentó en LAM que la bailarina habría sido señalada como una figura cercana al cordobés en medio del quiebre de esa pareja, además de vincularla con una supuesta infidelidad hacia Lit Killah con Lauti Gram, versión que reactivó el debate sobre lo ocurrido en su propia separación.

La desmentida de Lit Killah

Ante las versiones que circularon sobre una infidelidad, Lit Killah decidió romper el silencio en diálogo con el streamer Goncho y desmintió que la ruptura con Tuli Acosta haya estado marcada por una traición. El músico se mostró tranquilo y aseguró sentirse bien tras el fin de la relación: "Mientras nosotros estemos tranquilos y sepamos qué pasó, está todo bien. Yo más que nada lo que quería comunicar a la gente que nos sigue y nos quiere, realmente, es el hecho de decir: 'Estoy perfecto'. Yo la verdad estoy bien, estoy re contento".

El cantante explicó que la separación se dio de común acuerdo entre ambos, sin discusiones ni conflictos de por medio: "Lo único que pasó fue un cambio de título, literal. Siento que de todas las formas que una persona puede cortar una relación, nosotros elegimos la mejor de todas. Porque decidimos cambiar el título de la relación y dejar de ser novios, pero sin nada de por medio". Además, remarcó la buena relación que mantienen pese a la ruptura: "Es imposible pelearse. ¿Cómo te peleás con una persona donde hasta poniéndose de acuerdo para dejar de estar juntos, los dos están de acuerdo?".

Lit Killah también aclaró que el vínculo amoroso no desapareció, sino que se transformó en un lazo de amistad y contención mutua: "Nosotros terminamos la relación, cambiamos... Transmutó el amor, literal fue eso lo que pasó. Nosotros nos seguimos recontra amando un montón, nos queremos un montón. Seguimos, obviamente, teniendo contacto y la gente nos va a ver juntos ranchando".

Finalmente, el músico se refirió directamente a las versiones sobre una supuesta infidelidad y remarcó que la exposición pública suele generar este tipo de especulaciones sin fundamento: "Somos conscientes que al ser figura pública, la gente también quiere ese motivo, quiere inventar y salen a inventar cincuenta mil pel... de motivo de: 'No, porque pasó esto, pasó esto', cuando en realidad nada que ver". Incluso dejó abierta la puerta a un eventual reencuentro en el futuro: "Capaz que de acá a un año, dos años, tres años volvemos, o capaz que no, que cada uno tiene novio, novia distintos. Puede pasar cualquier cosa, pero siempre va a estar el vínculo, la relación y el respeto mutuo".