30 de julio de 2026 Inicio
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Advierten sobre la inconstitucionalidad del DNU para expulsar extranjeros

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró al decreto "otro paso más de la degradación institucional a que nos tiene sometido el actual gobierno, que es una burla a la vigencia y supremacía de la Constitución Nacional".

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El mandatario firmó el DNU.

El mandatario firmó el DNU.

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En diálogo con Mariana Verón y Antonio Fernández Llorente en La Mañana, por C5N, el letrado aseguró que la medida vulnera los derechos fundamentales, ya que "todo habitante del territorio de la nación argentina tiene la facultad de manifestarse y expresar sus opiniones sin censura previa".

Asimismo, Barcesat criticó la inacción del Congreso y la complicidad del Poder Judicial ante la violación del artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna, el cual prohíbe al Ejecutivo emitir disposiciones legislativas "bajo pena de nulidad absoluta insanable". El abogado describió la situación actual como un rumbo hacia la autocracia, y advirtió: "Nos tocó un autócrata sin ilustración, hay una afectación en su conducta, en su salud mental".

Finalmente, hizo un llamado a "emprender con energía una campaña de defensa del Estado de derecho" y a exigir que los tres poderes funcionen bajo el "deber de obediencia a la supremacía constitucional" establecido en el artículo 36.

"Campaña antiargentina": Milei firmó un DNU para prohibir la entrada al país o expulsar extranjeros que "inciten al odio"

El Gobierno justificó la firma de este DNU aludiendo a lo que describió como "recientes manifestaciones de hostilidad" que se habrían producido contra el país, en referencia a la denominada "campaña antiargentina", las acusaciones de racismo y las teorías conspirativas que circularon en redes sociales durante el Mundial 2026.

Además, aclaró que "resulta conteste con el derecho a la libre expresión garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, por cuanto no afecta el disenso ideológico, la crítica política, académica o ciudadana, sino que reglamenta el ejercicio de los derechos, protegiendo a la ciudadanía argentina y al honor del Estado nacional".

El documento señala que, si bien la Argentina "se ha caracterizado históricamente por su política de apertura, hospitalidad y respeto hacia los extranjeros que deciden habitar su suelo", en el último tiempo "han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional", lo que "constituye un riesgo para todos los argentinos".

"El quiebre del respeto básico desnaturaliza el sentido de las políticas migratorias de la República Argentina, transformando el ingreso al territorio nacional, o la permanencia de tales personas en él, en una flagrante violación de las condiciones de convivencia armónica y paz social que fundamentan su admisión en el país", afirma el decreto.

El DNU entrará en vigencia este viernes, día siguiente a su publicación, aunque el Gobierno recordó que "la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días hábiles".

El texto completo del DNU que modifica la Ley de Migraciones

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