Romina Uhrig adoptó a un cachorrito y generó un revuelo en redes sociales

Romina Uhrig se quedó con Caramelo, el cachorro que ingresó a la casa durante la última edición de Gran Hermano . A pesar de no ser una de las finalistas, se quedó con el perro y, ahora, adoptó a una nueva mascota para que le haga compañía. Sin embargo, fue duramente criticada en redes sociales.

Dentro de una canasta empapelada de color azul, Romina recibió a su nuevo cachorrito. "¿Viste lo que me regalaron?" , dice a cámara en un video. "¿Cómo le vamos a poner? Después lo van a decidir las nenas" , añadió Uhrig emocionada con la noticia. En su cuenta oficial de Instagram, subió varias fotos de sus hijas con la nueva mascota.

Lo cierto es que en redes sociales, no fue bien recibida la noticia, ya que después que se conocieran unas fotos de Caramelo, mientras convive con Uhrig y su familia, fue fuertemente criticada.

"Basta, Dios, no es suficiente como dejaron a Caramelo", "Pobrecito", "Pobre perrito", "No es un regalo, es un ser vivo que necesita amor y cuidados. No estoy de acuerdo que otro perro quede en manos de ella y de las nenas", fueron algunos de los comentarios que desató la publicación del video.

Semanas atrás, Romina Uhrig subió una foto de Caramelo a sus redes sociales y fue cuestionada por el estado de salud del animal.

Romina Uhrig de Gran Hermano se reencontró con su perro Caramelo y no pudo contener la emoción

La exdiputada y cuarto puesto de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, se reencontró con su mascota Caramelo, uno de los perros que ingresaron a la casa del reality show para ser parte del programa. Luego de muchas idas y vueltas, confirmaron la adopción y se lo pudo llevar a su hogar.

En el programa televisivo Cortá por Lozano, fueron invitados Marcos Ginocchio y Romina para ser parte de las entrevistas a los integrantes de Gran Hermano 2022. En esta situación, la conductora Verónica Lozano le dio la noticia en vivo a la exdiputada y la dejó sin palabras.

Luego de tenerlo en sus manos y darle besos, Romina expresó: "¡Hola, mi amor! ¡Hola, Caramelito!". Ante esta situación, todos los presentes se vieron conmovidos y hasta se pudo observar como Marcos se acercó para saludar a Caramelo, el hermano de su perra Mora.