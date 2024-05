Romina Malaspina se lució con una microbikini beige y un modelo fuera de lo común

La influencer apostó por un traje de baño que no solo llamó la atención por su color, sino que también apostó por un estilo que puede ser tendencia el próximo verano.

Romina Malaspina posó con una microbikini taparrabos color nude y marcó tendencia. La modelo se fotografió vistiendo un traje de baño en un modelo beige con frunces y accesorios que combinaron con su look, como un pañuelo en la cabeza y anteojos de sol. La influencer es una fanática de este tipo de prendas y suele compartir en sus redes sociales sus mejores conjuntos.

Atenta a la moda, le sumó accesorios que combinaron con el resto de su look, como un pañuelo en la cabeza con estampado de arabescos, una camisa de gabardina beige y anteojos de sol marrones con marcos cuadrados con lentes en degradé.

Romina Malaspina microbikini instagram

Otro de los accesorios que le sumó a su outfit fue la joyería dorada, desde collares de eslabones hasta pulseras con estrellas y lunas. Tambíen eligió tener el pelo suelto y un maquillaje en tonos neutros, con un delineado negro en la mirada, contorno en las mejillas y labios nude.

“Si dicen que soy bandida no les crea‘’, escribió en el texto de la publicación, en relación con "Una foto remix", la canción de Nicki Nicole, Emilia Mernes, Thiago PZK y Mesita. En poco tiempo el posteo superó los miles de "me gusta" y comentarios, en donde sus seguidores elogiaron su look y su estilo.

Romina malaspina look instagram

Romina malaspina traje de baño instagram

Desde Punta Cana, Belu Lucius posó con una microbikini única que sorprendió a todos

Belu Lucius se encuentra en Punta Cana y compartió algunas fotos vistiendo otra microbikini estampada. La influencer viajó a República Dominicana junto a su familia y siguió marcando tendencia con su look playero. Frente al espejo, mostró los detalles de un traje de baño que sigue estando a la moda.

Como parte de una escapada familiar, la modelo sorprendió con una microbikini muy audaz. La influencer eligió para pasar una tarde bajo el sol un traje de baño de dos piezas que sorprendió a sus seguidores. En esta ocasión, la creadora de contenidos optó por un conjunto diminuto que contó con un corpiño triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera..

Belu lucius microbikini animal print Instagram

Desde que llegó a República dominicana, Belu Lucius no deja de compartir los detalles de cada uno de sus trajes de baño. La youtuber confirmó que las microbikinis de tiro alto con estampados llamativos es una de sus modas favoritas.

En poco tiempo la publicación sumó miles de "me gusta" y comentarios, en donde sus seguidores elogiaron su look y la felicitaron por el viaje que realizó junto a su familia. La mediática se encuentra pasando un gran momento profesional, destacándose en las redes sociales tanto por su trabajo como por la moda.

Belu lucius microbikini animal print Instagram