Romina Malaspina se sumó a la moda de las microbikinis y se lució con el color más usado del 2024

Romina Malaspina posó con una microbikini muy elegida por las famosas y marcó tendencia . Sus seguidores reaccionaron dejando miles de “me gusta” y cientos de comentarios. Alejada temporalmente de la televisión, se encuentra enfocada en proyectos personales y profesionales que suele mostrar en sus redes sociales junto a cada uno de sus looks.

En esta ocasión, la marplatense eligió un conjunto de microbikini que resalta su estilo, complementando su look con accesorios que potencian su outfit, como un sombrero y unos lentes de sol del mismo tono. El traje de baño contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless con un diseño que marca tendencia.

Romina malaspina microbikini negra Instagra

Su decisión de emprender nuevos caminos la llevó a incursionar en la música, donde ya lanzó su primera canción. Además, también está trabajando como DJ en diversas fiestas y eventos. A través de su cuenta de Instagram, comparte con entusiasmo detalles de su trabajo y proyectos, revelando su compromiso y pasión por cada nueva aventura que emprende.

microbikini negra romina malaspina Instagram

La última publicación de la influencer en redes sociales, donde muestra un adelanto de su reciente producción de fotos en microbikini, generó una ola de reacciones positivas por parte de sus seguidores, quienes no dudan en expresar sus elogios a través de corazones y comentarios positivos.

romina malaspina traje de baño negro Instagram

Antonela Roccuzzo brilló con un look especial para la celebración de su cumpleaños número 36 en Miami, rodeada de su amada familia y amigos cercanos. La esposa de Lionel Messi optó por una temática inusual pero que se destacó por su originalidad. La decoración, llena de color, se vio complementada por el cariñoso mensaje del capitán de la selección, quien no dudó en expresar su amor en las redes sociales con un "¡Feliz cumple, Princesa! Te amo", acompañando su mensaje con una foto que captura un momento íntimo y especial.

Para su día especial, la rosarina eligió un conjunto con un concepto de elegancia casual, perfectamente adecuado para el ambiente de Miami. Vistió un chaleco de sastrería en color crema, combinado con un pantalón de jean celeste claro, y completó su atuendo con sandalias a juego, destacando su habilidad para fusionar comodidad y sofisticación en un estilo business casual. Este look, lejos de ser formal, refleja la personalidad versátil y moderna de la influencer, y se alinea perfectamente con la atmósfera relajada pero chic de la celebración.

antonela Roccuzzo look Instagram

La repercusión en redes sociales fue inmediata, con figuras como Victoria Beckham, Jorgelina Cardoso y Sofía Balbi enviando mensajes de buenos deseos. De esta manera, reflejó la estrecha relación y el afecto que Antonela Roccuzzo juntó con amigos y conocidos a lo largo de los años. La comunidad digital se unió a la celebración, dejando miles de "me gusta" y comentarios con elogios, no solo por el look de la rosarina sino también por la alegría que expresó la celebración de su cumpleaños.