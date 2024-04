Romina Malaspina recordó el verano con dos microbikinis que fueron furor para el calor

Terminó el verano y recordó en dos historias un look que usó para tomar sol.

En sus últimas publicaciones, la ex participante de Gran Hermano y actual DJ y presentadora, optó por dos conjuntos de dos piezas que resaltaron su figura. Uno de los trajes de baño contó con un tono celeste con bordes blancos y el otro fue un clásico diseño total black que complementó con una cap que combinó con el resto de su look.

En las dos fotos lució una microbikini con corpiño de molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto con tiras de ajuste en los costados de la cadera.

romina malaspina micro bikini celeste Instagram

La ex habitante de la casa más famosa del país, quien también tuvo participaciones en realities internacionales, compartió su evolución personal y profesional con sus seguidores, incluyendo sus aprendizajes sobre nutrición y su experiencia con procedimientos estéticos, siempre buscando el equilibrio y la salud.

romina malaspina microbikini Instagram

Las reacciones no se hicieron esperar, y la publicación de Romina Malaspina se llenó de elogios y muestras de afecto por parte de sus más de un millón de seguidores. Sus fans destacaron su estilo y se sumaron a la nostalgia por los días de calor. Sin dudas, la influencer se convirtió en un ícono de la moda en nuestro país y, como suele suceder, marcó tendencia con su look.

Con una microbikini multicolor, Ivana Nadal sorprendió utilizando el corpiño de una manera inesperada

En Tulum, Ivana Nadal marco tendencia al vestir una microbikini taparrabos de diseño multicolor y detalles arabescos. La influencer, que cuenta con casi 3 millones de seguidores en Instagram, muestra una vez más su preferencia por los looks más audaces de la temporada de moda de playa.

La modelo eligió un traje de baño que fusionó una gran variedad de colores vibrantes y estampados. En su publicación se mostró con un conjunto de dos piezas que incluyó un corpiño triangular invertido que realza el diseño vanguardista, acompañado de una bombacha colaless con tiras ajustables que añade un toque de singularidad al outfit.

La paleta de colores abarca desde el naranja hasta el amarillo, pasando por tonos de turquesa y fucsia, creando un efecto visual impactante gracias al estampado shocking con dibujos arabescos.

Ivana Nadal microbikini color Instagram

La elección de accesorios no pasó desapercibida ya que complementó su look con elegantes lentes de tono rosa pastel, perfectos para una jornada bajo el sol. La publicación capturó rápidamente la atención de sus seguidores, acumulando una ola de "me gusta" y comentarios en donde sus fans elogiaron su outfit.

De esta manera, Ivana Nadal dio una muestra del interés que despierta en sus redes sociales cada vez que sube una foto vistiendo uno de los trajes de baño del momento.

Ivana Nadal microbikini color Instagram