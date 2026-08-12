Dolorosa pérdida: murió un ícono del cine tras pelear con una triste enfermedad La industria cinematográfica internacional despidió a los 81 años a una legendaria figura del género de terror tras un prolongado problema de salud. Agregar C5N en









El cine despide a un famoso actor de 81 años. Redes sociales

El cine de culto internacional está de duelo tras la triste noticia de la muerte del actor Reggie Bannister, popularmente apodado en el ambiente artístico como “el hombre más trabajador del terror”. La icónica estrella de la saga Phantasma falleció a los 81 años el pasado domingo en su vivienda familiar en la localidad de Crestline, California. La triste confirmación del deceso fue comunicada públicamente por su esposa, Gigi Bannister, generando dolor en los fanáticos del género.

La causa de su fallecimiento estuvo vinculada a una prolongada batalla contra la demencia con cuerpos de Lewy, una patología degenerativa del sistema nervioso que altera la memoria, la motricidad y el estado anímico. La dura situación médica que atravesó la estrella cinematográfica durante sus últimos años impulsó a su círculo íntimo a lanzar campañas de recaudación de fondos a través de la web para cubrir los costosos tratamientos requeridos para su cuidado diario.

Sumado al complejo cuadro cognitivo que padecía, el legendario intérprete también padecía la enfermedad de Parkinson y secuelas por su pasado militar. Su cónyuge reveló que Bannister estuvo expuesto al temible “agente naranja” mientras prestó servicio para las fuerzas armadas de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. La combinación de estos severos problemas de salud deterioró progresivamente el estado físico del artista hasta el trágico desenlace de su partida.

Quién era Reggie Bannister Nacido en la ciudad de Long Beach, California, Reggie Bannister formó parte de las fuerzas armadas estadounidenses durante su juventud y sirvió como radiotelegrafista en la Guerra de Vietnam. Su paso por aquel conflicto bélico le dejó severas secuelas en la salud, entre las que se incluyeron una sordera parcial y diversos problemas crónicos provocados por su exposición al nocivo compuesto químico denominado “agente naranja”.

Al regresar del combate, el veterano decidió dar un giro radical a su destino y comenzó sus estudios de arte dramático para dedicarse a la actuación. Su debut en la pantalla grande llegó en 1975 con el filme independiente Jim, el más grande del mundo, producción dirigida por Don Coscarelli y Craig Mitchell. Apenas cuatro años más tarde, alcanzó la fama mundial al encabezar el clásico de culto de terror sobrenatural Phantasma, bajo la dirección del propio Coscarelli.

Aquel primer éxito dio origen a una célebre franquicia del cine de horror que sumó cuatro secuelas: Phantasma II (1988), Phantasma III: El amo de los muertos (1993), Phantasma IV: El Olvido (1998) y Phantasma: Ravager (2016). A lo largo de la saga, el actor estadounidense se puso en la piel de un vendedor de helados que se convierte en un audaz héroe dispuesto a combatir a la temible figura del “Hombre Alto”.