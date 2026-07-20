¿Estaba escrito?: una usuaria de redes encontró un libro infantil en EEUU que predijo al campeón del mundo

Con el diario del lunes ya sabemos cómo terminó la final de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos: España se impuso ante Argentina en una final aguerrida, donde la Scaloneta dejó el corazón y las piernas por defender el título. La diferencia fue de tan solo un gol, el de Ferran Torres al minuto 106 del alargue. Para sorpresa de todos, la final parecía estar escrita: una usuaria de TikTok encontró un libro infantil del Mundial que ya revelaba el campeón y el convertidor del tanto de la victoria.