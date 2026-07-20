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20 de julio de 2026 Inicio

¿Estaba escrito?: una usuaria de redes encontró un libro infantil en EEUU que predijo al campeón del mundo

Una inquietante coincidencia sacude Internet tras el hallazgo de un libro infantil en una librería estadounidense, publicado antes del Mundial, que muestra la final Argentina–España y hasta anticipa el resultado. Las teorías conspirativas y premonitorias son furor entre los usuarios.

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El libro infantil fue editado el 2 de junio. 

El libro infantil fue editado el 2 de junio. 

Con el diario del lunes ya sabemos cómo terminó la final de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos: España se impuso ante Argentina en una final aguerrida, donde la Scaloneta dejó el corazón y las piernas por defender el título. La diferencia fue de tan solo un gol, el de Ferran Torres al minuto 106 del alargue. Para sorpresa de todos, la final parecía estar escrita: una usuaria de TikTok encontró un libro infantil del Mundial que ya revelaba el campeón y el convertidor del tanto de la victoria.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
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En una librería de Estados Unidos apareció The World’s Game, un libro infantil que meses antes del Mundial ya pintaba la final entre Argentina y España, con Messi, Lamine Yamal y Cucurella en cancha. La coincidencia, que anticipa al campeón disparó teorías de premonición en plena previa del partido. El increíble hallazgo lo hizo @juliablecuaa y subió el video a sus redes.

Estamos en Estados Unidos y nos hemos encontrado este libro… España, Argentina”, anticipa la usuaria y muestra las imágenes del libro donde el seleccionado comandado por Lionel Scaloni vence a Inglaterra, tal como ocurrió en la semifinal.

La gran final entre Argentina y España

Según lo que narra el libro, el marcador se mantiene en cero hasta el minuto 15, cuando aparece Leo Messi para abrir la cuenta y poner arriba a la Albiceleste. ¿Argentina se queda con la victoria? Nada de eso. El gol de La Pulga apenas enciende la reacción española que logra igualar y sostienen el 1-1 hasta el minuto 88, cuando Ferran Torres clava el tanto decisivo con un remate imposible para el Dibu Martínez. Creer o reventar, sabemos que fue el jugador que le dio la victoria y consagración al equipo español.

El “Gooooooooool” se repite en varias páginas del cuento infantil, que concluye con España dando vuelta el partido en los últimos instantes. The World’s Game no es un libro viejo ni salido de otra época ya que se editó el 2 de junio, apenas días antes de que arrancara el Mundial 2026.

Y tampoco resulta tan extraño que haya elegido un cruce entre España y Argentina debido a que era la Finalissima pendiente, y el sorteo del Mundial estaba armado para que ambos equipos no se toparan antes de la final si terminaban primeros de grupo, algo que muchos daban por hecho.

https://www.tiktok.com/@juliablecuaa/video/7662993415830785302?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7659500208724379144

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