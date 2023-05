Roger Waters sumó otra fecha para su show en Argentina: cuándo será y cómo comprar las entradas

Roger Waters Roger Waters en uno de sus shows en Argentina.

El cantante británico estará acompañado en el tour This Is Not a Drill por el productor Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en voz y guitarra, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con saxo.

Waters interpretará alrededor de 20 canciones de la banda Pink Floyd, de la que fue uno de los fundadores. Allí cantará temas de los álbumes The Wall, Dark Side of the Moon, Animals y Wish You Were Here, en una retrospectiva que alcanza a su presente con repertorio del reciente The Bar, de 2022.