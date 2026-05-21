Un famoso cantante se metió en la polémica por los abucheos a Fito Páez: "El público tiene razón"

Un músico opinó en televisión sobre los silbidos que recibió el cantautor rosarino en el Movistar Arena por tocar su nuevo disco Novela.

La polémica alrededor de Fito Páez por los silbidos que recibió durante su show en el Movistar Arena sigue generando repercusiones en el mundo de la música . Ahora, quien salió a opinar fue Alejandro Lerner , que dejó una frase contundente sobre la reacción del público: “El público tiene razón” .

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El debate explotó luego de que Fito decidiera tocar completo su nuevo disco Novela durante la primera parte del recital, antes de interpretar los clásicos más esperados por sus fanáticos. Parte de la audiencia reaccionó con silbidos y el momento rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las declaraciones de Lerner llegaron en Lape Club Social, el programa que conduce Sergio Lapegüe por América TV. Allí, el cantante analizó el episodio y habló del delicado equilibrio entre las canciones nuevas y los clásicos en los shows en vivo.

“Los temas nuevos alguna vez fueron clásicos” , comentó el autor de música que, al mismo tiempo, justificó: “Hay que darle tiempo a las nuevas canciones” . “Es un hilo finito, porque el público tiene razón. Por algo se pusieron de acuerdo en algo que no les gustaba. No es que ellos se prepararon para abuchear. Vinieron para aplaudir y cantar. Administralo de forma amorosa” , definió.

Alejandro Lerner habló de lo que le pasó a Fito Páez en un recital.

Durante la charla, Lerner defendió el derecho de los artistas a mostrar nuevo material, aunque también remarcó que el público espera escuchar las canciones históricas. “Los temas crecieron con la gente. Muchos se enamoraron o se casaron con esas canciones”, explicó.

Además, señaló que un recital debe construirse pensando en el público: “Si hacés 45 minutos seguidos de canciones nuevas, no dejás interactuar a la gente. Hay que mostrar lo nuevo, pero también darles lo que vinieron a buscar”.

En otro tramo de la entrevista, el músico sostuvo que hoy cambió la forma de consumir música: “Todo es rápido como TikTok o Instagram. La gente ya no se toma 45 minutos para escuchar un disco entero”.

Sin embargo, también respaldó la búsqueda artística de Fito: “Quizás esas canciones en un año sean clásicos. Hay que darles tiempo”. Y agregó: “Fito Páez es un capo y tiene derecho a hacer lo que quiera, como lo hacía Charly García”.

La reacción de Fito Páez tras los abucheos

La polémica ocurrió durante el cuarto de los cinco shows de Fito Páez en Buenos Aires. El rosarino ya había anticipado en redes sociales que iba a tocar completo su disco Novela y reconoció que la idea había generado “panic attack general” en su equipo.

Antes del recital, incluso publicó un mensaje donde expresó: “Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo”. Pero la reacción del público fue distinta a la esperada y comenzaron a escucharse silbidos desde algunos sectores de la platea.

Cuando volvió al escenario para tocar los clásicos, Fito enfrentó la situación directamente. Durante El amor después del amor lanzó desafiante: “Canten más fuerte, man. No te escucho nada. Más fuerte”.

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Luego, sentado al piano, dejó otra reflexión: “Yo amo, no sé odiar. Y me gusta compartir todo. Todo, es todo”. Más tarde insistió con un mensaje dirigido a quienes lo habían silbado: “Está bueno detenerse a escuchar al otro, porque te están haciendo un regalo”.

Con el correr de los minutos, el clima cambió y el recital terminó convertido en una fiesta de clásicos con canciones como Mariposa Technicolor, Circo Beat, La rueda mágica y A rodar mi vida. Después del show, Fito publicó un mensaje en redes donde resumió la noche con una frase contundente: “Nunca voy a olvidar este concierto. Me sentí más vivo que nunca”.