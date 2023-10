Rocío Oliva se mostró ansiosa por el verano y recordó las vacaciones donde lució una microbikini metalizada furor

Rocio Oliva Instagram

Las microbikinis metalizadas están imponiéndose sobre el final de la temporada gracias a su audacia y a su aspecto futurista. Estos modelos cuentan con tejidos brillantes y metálicos que resaltan las piezas gracias a la posibilidad de reflejar la luz del sol. Las modelos y famosas eligen cada vez más este tipo de diseño para sus conjuntos, no sólo para ir a la playa, sino también para combinarlos con outfits destinados a fiestas o eventos nocturnos.

Sol Pérez aprovechó el día con mejor temperatura para lucir una microbikini con color tendencia

Sol Pérez subió un video a TikTok luciendo una microbikini XXS. Entusiasmada por la llegada del calor, escribió: “Dame mil mañanas de solcito”. La modelo se mostró bailando al ritmo de Rihanna, y sorprendió con un diseño color habano que contó con un conjunto con un corpiño diminuto y una bombacha colaless.

La influencer volvió a marcar tendencia y a subirse a la moda de los videos bailando en traje de baño. Entusiasmada por la llegada de la primavera, compartió una publicación en la que se la pudo ver posando en su jardín y vistiendo un conjunto de dos piezas con un corpiño con molde triangular diminuto y una bombacha ultracavada colaless.

Sol Pérez demostró sus habilidades bailando con una coreo al ritmo de If it’s loving what you want de la artista Rihanna con un look veraniego al que además le agregó el pelo suelto y la cara sin maquillaje. “Dame mil mañanas de solcito”, escribió en el texto de la publicación, dejando en claro su fanatismo por el calor.

