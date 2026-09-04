4 de septiembre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof arremetió contra Javier Milei por su mensaje sobre Malvinas: "Ese patriotismo no le salió del corazón"

El gobernador bonaerense puso en duda el compromiso del Presidente con la soberanía y contrastó su mensaje con las decisiones de gestión que, según afirmó, favorecieron intereses extranjeros.

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Axel Kicillof criticó a Javier Milei tras la cadena nacional por las Islas Malvinas. 

Axel Kicillof criticó a Javier Milei tras la cadena nacional por las Islas Malvinas.  

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este viernes al presidente Javier Milei por su discurso sobre las Islas Malvinas durante la cadena nacional y publicó una dura carta en X en la que puso en duda su compromiso con la soberanía, a partir de sus decisiones de gobierno y sus vínculos internacionales.

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Kicillof aseguró que el mensaje presidencial le generó sorpresa porque, a su entender, contrastó con la postura que Milei mantuvo desde el inicio de su administración, y apuntó contra el tono elegido para referirse al reclamo argentino sobre el archipiélago y convocar a una instancia de unidad nacional.

"Por un momento pensé que era inteligencia artificial", ironizó el mandatario provincial al referirse a la intervención de Milei, antes de cuestionar la autenticidad del planteo presidencial y advertir que ese patriotismo, según su mirada, no surgió de una convicción personal sino de un libreto previamente establecido.

"Durante mucho tiempo nos dijeron que Milei era así, que podía gustar o no, pero que por lo menos era auténtico. Pocas veces vi algo tan poco auténtico como el Milei de anoche. Ese patriotismo no le salió del corazón, le salió de un libreto", sostuvo. "Ayer anunció que finalmente iba a aplicar las sanciones que ya tenía a disposición pero nunca aplicó y que iba a construir una base en Ushuaia pero que él mismo paró como toda obra pública", señaló el gobernador.

En ese sentido, el gobernador bonaerense reconoció como positivo que el jefe de Estado reafirmara el carácter argentino de las islas y anunciara sanciones contra empresas que operan allí, pero remarcó que esas medidas no alcanzan para modificar las críticas que mantiene sobre el rumbo general de la gestión libertaria.

Axel Kicillof reflexionó sobre la gestión de Javer Milei: "El problema es lo que hizo durante tres años"

"El problema no es lo que Milei dijo durante quince minutos anoche. El problema es lo que hizo durante tres años", afirmó Kicillof, quien acusó al Gobierno de haber debilitado la unidad nacional, desatendido intereses argentinos y subordinado decisiones estratégicas a intereses extranjeros.

El gobernador también vinculó sus cuestionamientos con la relación que Milei mantiene con Estados Unidos y recordó la admiración que el Presidente manifestó por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas, además de reprocharle sus políticas sobre tierras, industria, ciencia, universidades e infraestructura nacional.

El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas.

El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas.

"El mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher. El que habla de soberanía es el que impulsó la extranjerización de nuestras tierras. El que ayer pidió unidad nacional lleva tres años insultando, agrediendo y dividiendo a los argentinos", enumeró.

El funcionario peronista cerró su mensaje con una definición que sintetizó su principal reproche al Gobierno: "La soberanía se defiende todos los días y, hasta acá, los únicos intereses nacionales que defendió este gobierno son los de Estados Unidos. Celebro que Milei ayer haya dicho 'Viva la Patria'. Pero la patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un Presidente que la defienda".

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