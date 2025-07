El hermano de Pablo Grillo habló sobre su estado: "No puede comer y escuchar música al mismo tiempo"

Emiliano Grillo aseguró que el fotógrafo responde bien a los estímulos y aclaró que no tiene dificultades motrices, sino neurológicas, ya que en ocasiones "se tilda". “Es otro hermano”, indicó.

Emiliano, el hermano del fotógrafo, habló en Minuto Uno, el programa conducido por Gustavo Sylvestre en C5N, y afirmó mientras avanza en su recuperación, Pablo manifiesta cambios neurológicos: "Está lento, le cuesta estar atento. No puede comer y realizar otras actividades, como escuchar música, al mismo tiempo”.

Pablo Grillo El fotoperiodista se recupera del ataque del gendarme mientras cubría la marcha de jubilados. Redes Sociales

Por la mañana, en diálogo con Futurock, Emiliano se refirió a la situación emocional que atraviesa la familia respecto a la nueva realidad: “Es un nuevo hermano. Es otro pablo. Nos está costando aceptarlo porque lo vemos y es él, pero sus reacciones no”.

También aseguró que su madre estuvo feliz de verlo progresar con pequeñas tareas y contó que Pablo preparó chipá él mismo durante de una actividad de Terapia Ocupacional. La familia se turna para acompañarlo en todo momento.

Fabián Grillo: "Nadie del Gobierno nacional se comunicó con nosotros"

Fabián, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo atacado en una de las marchas de jubilados durante el pasado marzo, habló sobre la decisión de la Justicia de citar a indagatoria al gendarme que efectuó el disparo, el cabo Héctor Guerrero, quien no podrá salir del país, y criticó que "nadie del Gobierno nacional se comunicó con nosotros".

"Creo que es un paso más, esperemos que la jueza esté a la altura. Los videos, los audios, las fotos son muy claras", expresó en diálogo con De una, en C5N.

Además, se refirió al silencio del Ejecutivo sobre el tema. "Hasta ahora, nadie del Gobierno se comunicó con nosotros, absolutamente nadie, de ningún ámbito", subrayó.

Fabián Grillo padre Pablo Grillo fotoperiodista represión 12 marzo 2025

En cuanto a la salud de su hijo, explicó que "este lunes estuvo haciendo trabajos en terapia ocupacional, de kinesiología, está más animado, esperando que le hagan la operación para colocarle la prótesis".

Respecto a la posibilidad de que declare en la causa, señaló que "los médicos aconsejaron que no, que no se preste a esa presión". "Él ahora justamente tiene que estar concentrándose en su rehabilitación y no sobreestimularlo en ningún ámbito", planteó.