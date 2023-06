Rita Cortese: "Es necesario el trasvasamiento generacional"

La reconocida actriz, de extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, no escatimó en elogios para con la directora del filme y expresó que " Dolores es algo serio ". "Es muy difícil dirigir cine, no es fácil. Y hacía todo: actuaba y dirigía, sabía lo que quería y te pedía", describió. También destacó la labor del joven (Santiago) Toto Rovito : "Es un actor inconmensurable ¿no? Haciendo honor a la estirpe que tiene: es nieto de Barbarita (Mujica), bisnieto de Alba Mujica".

Estableciendo un paralelismo entre la actuación y la política, Cortese fue consultada acerca del recambio generacional al cual consideró "fundamental". "Me gusta muchísimo Wado de Pedro. Me gusta su formación, su postura, de dónde viene, su ideología. Me parece que es una persona absolutamente fiel a la conducción que, inevitablemente, va a tomar Cristina (Kirchner), que es una referente importantísima nuestra y del mundo", explicó la actriz.

"Me gusta su deseo", sintetizó respecto al actual ministro del Interior al tiempo que destacó que "tomar la posta de Cristina, de su mundo y de su vida es fundamental para nosotros. Es necesario el trasvasamiento generacional".

Además la actriz se refirió a las propuestas de los distintos espacios políticos de cara a las elecciones: "No veo una propuesta muy clara de la oposición y considero que nosotros también tenemos que generar el famoso programa que hay que hacer y decírselo al pueblo. Lo que veo y que dicen son muchas mentiras, es como el poema de Urdapilleta que decía 'Viva la mentira'"

"Creo que hay dos modelos. Creo que la grieta existe y no está mal que exista. Son dos modelos muy diferentes de país: uno de inclusión y otro de despojo y de exterminio", agregó.

Por último, la actriz se animó a vaticinar un resultado: "Creo que el Frente de Todos va a ganar. El pedido que hago es que escuchemos y que saquemos nuestras propias conclusiones, con libertad. Apelo a la inteligencia del pueblo argentino".

"Escuchas todo el tiempo que somos un desastre y después te enteras que en distintas partes del mundo están viviendo cosas muchísimo peores que las nuestras", concluyó.