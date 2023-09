Ricardo Darín le respondió a Brandoni tras las críticas por Argentina, 1985: "Estoy anonadado"

Durante una entrevista en el medio El Sol, el exdiputado apuntó contra todos los involucrados en el film y, particularmente, cruzó a su excompañero de “Mi cuñado” y “La odisea de los giles”: “Si hablo me enojo porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada?’ Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo”.

Ahora, el propio Darín reaccionó a esos dicho y ante la consulta de Clarín, el actor reconoció: “No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”.

Al mismo tiempo, sentenció: “No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio”.

Ricardo Alfonsín habló de la polémica sobre “Argentina, 1985”

Luego de que se conociera la respuesta de Ricardo Darín a las críticas que hizo Luis Brandoni durante una entrevista con el medio mendocino El Sol, quien también fue consultado y opinó fue Ricardo Alfonsín, hijo.

Si bien el embajador argentino en España e hijo del expresidente aseguró que le gustó la película, reconoció que no se quiere meter en esa discusión: “Creo que no vale la pena. Hay que estar preocupados por los asuntos difíciles que tenemos que enfrentar. Sobre todo, los momentos difíciles que pasan los sectores mayoritarios de la sociedad, de la clase media, de la clase de trabajo”.

RICARDO ALFONSÍN HABLÓ DE LA POLÉMICA SOBRE "ARGENTINA, 1985"



El embajador argentino en España se refirió en #Vilouta910 al film y dijo: "Me gustó. Igual yo habría hecho otra película, hay cosas que se omiten".



Sin embargo, agregó: “Me parece una película buena, no es una película con la que se pretende agotar todos los temas. Me gustó, más allá de que tengo mi propia visión: yo hubiera hecho otra película, pero no creo que los demás tengan que hacer la misma, no creo que se falte a la verdad. Se omiten consideraciones, en todo caso”.