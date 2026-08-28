Quiénes son los protagonistas de Barreda, la película que reconstruye el cuádruple femicidio de La Plata

Un repaso detallado por el elenco que encabeza este relato audiovisual del cine nacional y todas las vías disponibles para disfrutar del largometraje desde el hogar.

El cine nacional vuelve a poner la lupa sobre uno de los casos policiales más oscuros, impactantes y mediáticos de la historia argentina reciente. A más de tres décadas de la tragedia que conmocionó a la sociedad desde una casona del centro platense, la nueva producción audiovisual: Barreda propone adentrarse en la compleja trama psicológica y en el impacto social que generó el atroz crimen perpetrado por el odontólogo.

Esta ambiciosa propuesta cinematográfica busca retratar con rigor dramático los acontecimientos y la posterior repercusión mediática que rodearon al trágico episodio . De cara a su esperado desembarco en las pantallas, las miradas están puestas tanto en el talentoso elenco seleccionado para encarnar a las figuras centrales de la historia como en las alternativas para disfrutar del largometraje desde el hogar.

Luis Machín asume la responsabilidad actoral de encarnar al femicida Ricardo Barreda en esta nueva reconstrucción cinematográfica. El peso interpretativo de la producción recae en el experimentado actor, quien encabeza un proyecto de fuerte impacto dramático orientado a explorar las aristas del horrendo crimen que sacudió a la ciudad de La Plata en noviembre de 1992.

El elenco principal se completa con la participación de reconocidas actrices que dan vida a las mujeres del núcleo familiar arrasado en la casona bonaerense. Carla Peterson y Mercedes Morán integran el equipo protagónico junto a Maite Lanata en la piel de Cecilia y Margarita Páez como Adriana, componiendo así a las hijas del matrimonio en esta ambiciosa entrega de ficción.

La nómina de figuras nacionales suma el talento de Marcelo Subiotto , Paola Barrientos y Alberto Ajaka , conformando un soporte de jerarquía para el relato. Con dirección de Daniela Goggi y guion coescrito junto a Josefina Licitra, Tamara Talesnik, Juan Cavoti y Donna Tefa , el film busca exponer la crudeza de la violencia de género sistemática y devolverle la dignidad a las víctimas.

Esta esperada realización cuenta con una extensión de 111 minutos, banda sonora a cargo de Luciano Supervielle y dirección fotográfica de Christian Cottet. El trabajo de este talentoso equipo actoral y técnico se posiciona como una de las apuestas de la cinematografía nacional más discutidas del año, interpelando a las audiencias sobre uno de los traumas sociales más profundos del país.

Dónde se puede ver Barreda

La película Barreda, basada en el cuádruple femicidio ocurrido en La Plata y dirigida por Daniela Goggi, se encuentra disponible de manera exclusiva en el catálogo de Prime Video. La plataforma de streaming estrenó este largometraje con un alcance global, por lo que puede verse en más de 240 países y territorios para todos los usuarios que cuenten con una suscripción activa al servicio.

El lanzamiento oficial del film de 111 minutos protagonizado por Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán se concretó el viernes 28 de agosto de 2026. Para disfrutar de la producción desde su fecha de estreno, solo basta con acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo compatible como Smart TV, celulares, tablets o computadoras y buscar el título en el catálogo principal.