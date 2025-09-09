Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas.

La televisión argentina vivirá el próximo lunes 29 de septiembre su fiesta máxima con la entrega de los premios Martín Fierro 2025, la cual contará con la transmisión de Telefe y la conducción de Santiago del Moro.
La entrega del máximo premio a la televisión argentina se realizará el lunes 29, con la transmisión de Telefe y la conducción de Santiago del Moro.
La televisión argentina vivirá el próximo lunes 29 de septiembre su fiesta máxima con la entrega de los premios Martín Fierro 2025, la cual contará con la transmisión de Telefe y la conducción de Santiago del Moro.
Por eso, este martes por la noche Verónica Lozano y Luis Ventura, en su rol de presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dieron a conocer el listado completo de nominados al mayor premio a las producciones televisivas locales, repitiendo la fórmula utilizada para revelar los participantes de la próxima edición de Masterchef Celebrity.
Reality
Jurados
Interés General
Noticiero Nocturno
Labor periodística femenina
Labor periodística masculina
Ficción
Magazine
Big Show
Labor en conducción femenina
Labor en conducción masculina
Panea
Entretenimiento
Cronista / Movilero
Humorístico
Actor protagonista de ficción
Actriz protagonista de ficción
Periodístico
Producción Integral
Gastronomía
Revelación
Labor humorística
últimas noticias
Histórica clasificación de Bolivia al Repechaje: cuándo se juega y quiénes participanHace 1 hora
Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresasHace 1 hora
Misiones: incautaron un cargamento con ampollas de fentanilo en la frontera con ParaguayHace 1 hora
Ley antitabaco en España: cobrarán multa a los padres de los menores de edad que fumen en espacios no permitidosHace 1 hora
Axel Kicillof: "El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei"Hace 2 horas