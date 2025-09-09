IR A
Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas

La entrega del máximo premio a la televisión argentina se realizará el lunes 29, con la transmisión de Telefe y la conducción de Santiago del Moro.

La televisión argentina vivirá el próximo lunes 29 de septiembre su fiesta máxima con la entrega de los premios Martín Fierro 2025, la cual contará con la transmisión de Telefe y la conducción de Santiago del Moro.

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - el Trece

Interés General

  • La Noche de Mirtha - el Trece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - el Trece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - el Trece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública - El Nueve
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
  • Nelson Castro - Telenoche - el Trece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

  • El Encargado - el Trece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - el Trece
  • Margarita - Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América
  • Mañanísima - el Trece

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • La noche perfecta - el Trece
  • Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - el Trece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - el Trece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - el Trece

Panea

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - el Trece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - el Trece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - el Trece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - el Trece
  • Gabriel Goity - El Encargado - el Trece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - el Trece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - el Trece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - el Trece

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - el Trece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
