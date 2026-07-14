Franco Colapinto le puso picante a la previa de Argentina vs Inglaterra: "Ya veremos quien..." Mientras el piloto bonaerense calienta motores rumbo a Bélgica, metió la primera chicana contra sus compañeros ingleses de Alpine. “Estoy emocionado por el miércoles por la noche”, expresó. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto esá subido a la Scaloneta y chicaneó a sus compañeros ingleses de Alpine.

En la previa del Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto no solo se mostró entusiasmado por un nuevo desafío con Alpine en la Fórmula 1, sino que también calentó la rivalidad con sus compañeros de equipo a horas de la semifinal entre Argentina vs Inglaterra. “Estoy emocionado por el miércoles por la noche", expresó.

El piloto bonaerense además de ser una de las figuras deportivas más activas y cercana a los jugadores de la Scaloneta, está a pleno con la plena de la semifinal histórica que disputará Argentina. Chicaneó a sus compañeros ingleses: "¡Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!".

Siempre prendido de la Scaloneta, el piloto pilarense se encuentra en estos momentos instalado en Inglaterra por la sede del equipo en Enstone, y se mostró entusiasmado por volver a Spa, su circuito favorito: “Estoy muy contento de volver a Spa esta semana para una de mis carreras favoritas del calendario. Soy un gran fan del circuito, que es rápido y emocionante de pilotar en todas las categorías“.

Con la mirada puesta en la estrategia y la gestión de energía, Colapinto sabe que los entrenamientos serán clave ya que viene de una remontada de diez posiciones en Silverstone para terminar noveno y avisó que la pelea en el Campeonato de Constructores está al rojo vivo: “La lucha con nuestros rivales es increíblemente reñida… trabajaremos duro para asegurarnos de poder competir con ellos en Bélgica en la última doble cita antes del parón veraniego“.

Franco en Goodwood El piloto bonaerense, bandera de Alpine, fue el encargado de bajar la persiana en la edición 2026 del Festival de la Velocidad de Goodwood este domingo. Se subió al histórico Lotus E20 —el mismo F1 de 2012 que ya había paseado por las calles porteñas en abril— y la rompió frente a miles de espectadores en los jardines de Goodwood House, en West Sussex.