14 de julio de 2026 Inicio
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Franco Colapinto le puso picante a la previa de Argentina vs Inglaterra: "Ya veremos quien..."

Mientras el piloto bonaerense calienta motores rumbo a Bélgica, metió la primera chicana contra sus compañeros ingleses de Alpine. “Estoy emocionado por el miércoles por la noche”, expresó.

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Franco Colapinto esá subido a la Scaloneta y chicaneó a sus compañeros ingleses de Alpine. 

Franco Colapinto esá subido a la Scaloneta y chicaneó a sus compañeros ingleses de Alpine. 

En la previa del Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto no solo se mostró entusiasmado por un nuevo desafío con Alpine en la Fórmula 1, sino que también calentó la rivalidad con sus compañeros de equipo a horas de la semifinal entre Argentina vs Inglaterra. “Estoy emocionado por el miércoles por la noche", expresó.

Franco Colapinto a toda velocidad les hizo morder el polvo a los ingleses.
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El piloto bonaerense además de ser una de las figuras deportivas más activas y cercana a los jugadores de la Scaloneta, está a pleno con la plena de la semifinal histórica que disputará Argentina. Chicaneó a sus compañeros ingleses: "¡Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!".

Siempre prendido de la Scaloneta, el piloto pilarense se encuentra en estos momentos instalado en Inglaterra por la sede del equipo en Enstone, y se mostró entusiasmado por volver a Spa, su circuito favorito: “Estoy muy contento de volver a Spa esta semana para una de mis carreras favoritas del calendario. Soy un gran fan del circuito, que es rápido y emocionante de pilotar en todas las categorías“.

Con la mirada puesta en la estrategia y la gestión de energía, Colapinto sabe que los entrenamientos serán clave ya que viene de una remontada de diez posiciones en Silverstone para terminar noveno y avisó que la pelea en el Campeonato de Constructores está al rojo vivo: “La lucha con nuestros rivales es increíblemente reñida… trabajaremos duro para asegurarnos de poder competir con ellos en Bélgica en la última doble cita antes del parón veraniego“.

Franco en Goodwood

El piloto bonaerense, bandera de Alpine, fue el encargado de bajar la persiana en la edición 2026 del Festival de la Velocidad de Goodwood este domingo. Se subió al histórico Lotus E20 —el mismo F1 de 2012 que ya había paseado por las calles porteñas en abril— y la rompió frente a miles de espectadores en los jardines de Goodwood House, en West Sussex.

Colapinto se mandó dos trepadas a pura potencia por la mítica colina de 1,86 kilómetros y, como buen argentino, se dio el lujo de clavar un trompo que levantó aplausos y ovación de la hinchada británica.

Desde 1993, Goodwood es la pista emblemática del automovilismo y este año juntó 694 fierros entre autos y motos. Alpine llevó el Lotus E20 y repartió volante entre cuatro pilotos, pero el cierre quedó para el oriundo de Pilar. El bonaerense compartió cartel con figuras de la F1 como Norris y Antonelli, y se dio un abrazo histórico con James Vowles, el DT de Williams que lo promovió al debut en 2024 que provocó la ovación de la hinchada argentina y expectativa por su renovación con Alpine para 2027. “Es bueno verlo a él. Siempre es una persona alegre y sonriente”, afirmó el jefe del equipo inglés.

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