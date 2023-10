Revelaron el motivo por el que Coti Romero de Gran Hermano terminó en la comisaría 

Coti Romero Redes sociales

“¿Sabés por qué Coti fue a la comisaría el otro día?”, le consultaron y reveló con una simple frase: “Fue a hacer el cambio de domicilio”.

Sucede que la exparticipante de Gran Hermano es oriunda de Corrientes y, como trabaja en Buenos Aires, se hizo el cambio de domicilio que le permitía votar sin problemas en las elecciones generales, tras no poder votar en las PASO.

Coti Romero mostró cómo se borró el tatuaje que se hizo dedicado a Conejo

El amor de Coti Romero y Conejo Quiroga no duró para siempre como esperaban ambos y se prometían. De hecho, confirmaron su separación y su relación actual no es buena. Por ese motivo, la correntina decidió borrarse el tatuaje que tenía dedicado a quien era su novio.

La frase que se había tatuado es “I will not let go of your hand” que en castellano significa “Nunca te soltaré la mano”. Pero una de las cosas que dijo luego de tatuárselo es: “Si nos llegamos a pelear, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía”.

Se trata de un tratamiento que llevará sesiones. Se trata de un proceso que lleva un cuidado y también resulta indoloro, según su experiencia. ¿Se arrepentirá?