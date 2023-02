El particular tatuaje que se hizo Coti de Gran Hermano por el Conejo

En una aparición que tuvo en el ciclo A la Barbarossa expresó su felicidad por haber cumplido tres meses de noviazgo y la panelista Pia Show aprovecho a comentarle: "Tenés 23 tatuajes, y viniste con 3 tatuajes nuevos. Me extraña que no haya uno en homenaje al Cone".

Sorpresivamente, la exparticpante de GH, contestó: "Sí, hay. Y dice 'no te voy a soltar la mano' (I will not let go of you hand), en inglés. Es la primera vez que lo digo, porque nadie lo sabía", reveló.

"¿Es el de la pierna que está atrás?", le repreguntó la panelista. A lo que Coti asintió y luego, lo mostró al público. Además, acotó que haría con el tatuaje en el caso de pelearse con Alexis. "Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía", sostuvo.

tatuaje.jpg

La foto del Conejo, de Gran Hermano 2022, que revolucionó las redes: ¿le fue infiel a Coti?

Alexis "Conejo" Quiroga y Constanza "Coti" Romero son una de las parejas más populares que se formó en Gran Hermano 2022. La relación entre ambos continuó afuera de la casa y parecía ir más que bien, pero una foto que se viralizó en las últimas horas despertó rumores de infidelidad por parte del cordobés.

Este fin de semana el "Cone" estuvo en Villa Carlos Paz, mientras que Coti viajó a la provincia de Corrientes para participar de los Carnavales. En ese contexto se difundió una imagen de Alexis en un conocido boliche y, aunque algunos aseguran que solo estaba saludando a sus fans, otros sospechan que engañó a su novia.

En la foto se puede ver a Alexis sonriendo a cámara mientras una chica se muestra muy pegada a él y prácticamente le da un beso en la mejilla. Pero el detalle que llamó la atención de los usuarios de Twitter es que el cordobés parecería tener la boca manchada con labial rojo.

Tuit Alexis de Gran Hermano infiel Redes sociales

"Abajo el patriarcado dijo el Cone y se pintó los labios anoche en Córdoba", escribió la cuenta @nom0leste. A partir de esa imagen, muchos seguidores acusaron a Alexis de haberle sido infiel a Constanza. "Soy de Córdoba y tengo familia en este lugar. Anoche él estaba hecho un felino", aseguró una fan de la correntina.

Sin embargo, otras personas aseguraron que la foto se sacó de contexto y que el Conejo saludó a muchos fanáticos esa noche. "Debe ser por el filtro, qué ganas de joder que tienen"; "O sea nunca van a poder salir por separado los pibes"; "Chicos, es maquillaje de photoshop", fueron algunos de los comentarios.

El revuelo en redes fue tal que la propia Coti opinó sobre el tema a través de su cuenta de Twitter. "Bueno, dejen de delirar", escribió junto a tres emojis de una carita llorando de risa. Luego, para dar por cerrada la cuestión, compartió un mensaje de otra usuaria: "Cuánta gente envidiosa", concluyó.