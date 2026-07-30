No era por Tuli Acosta: revelaron la verdad detrás de la separación de Luck Ra y La Joaqui

Los artistas pusieron fin a las especulaciones con un comunicado que desmintió uno de los más fuertes rumores sobre el motivo del quiebre.

Luck Ra y La Joaqui confirmaron oficialmente su separación , luego de semanas de rumores y versiones cruzadas que habían instalado el nombre de Tuli Acosta como una posible tercera en discordia. Pese a eso, desde el entorno del cantante salieron a desmentir ese vínculo de manera explícita.

No se guardó nada: qué dijo La Joaqui cuando le preguntaron por Tuli Acosta tras separarse de Luck Ra

"Desde el entorno de Luck Ra me dicen que el tema está enfrente y la toxicidad no se superó . Me subrayan que nada tiene que ver con Tuli Acosta", reveló Martín Salwe en Sálvese quien pueda (América TV), citando información que habría recibido del círculo cercano del artista cordobés.

La aclaración llegó luego de que el nombre de la bailarina circulara con fuerza en redes sociales como posible causa de la ruptura. Lo llamativo es que Tuli y Luck Ra mantienen una relación de amistad, y que el cantante incluso estuvo presente en La Velada del Año para acompañar a Lit Killah, expareja de la joven.

La vinculación salió a la luz en Ángel Responde (Bondi Live), cuando Romi Scalora deslizó el nombre sin tener pruebas concretas: "Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada". Ante la pregunta de Ángel de Brito, la panelista respondió sin vueltas: "De Tuli". El propio conductor aclaró minutos antes que no tenía confirmación de ninguna infidelidad y que lo que dijo fue inventado en el momento.

La separación, según ambos artistas, respondería a razones vinculadas a diferencias de proyectos y etapas distintas , no a terceras personas ni a un quiebre afectivo entre las familias.

Redes sociales

El comunicado de La Joaqui para confirmar su separación de Luck Ra

La Joaqui confirmó el final de la relación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y pidió poner fin a las especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

"Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin", expresó la cantante al comienzo del mensaje compartido también por Luck Ra.

Redes sociales

En el mismo texto aclaró: "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él".

Además, explicó: "Sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas, por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y aprendizajes que nos dejó esta etapa".

Por último, la artista pidió respeto por el momento que atraviesan ambos. "Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales". También agregó: "Está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menos dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre".