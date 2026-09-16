Revelaron detalles inéditos de un regreso esperado en la TV: fue un éxito en Argentina La confirmación de la secuela de una de las telenovelas más vistas de la historia encendió la ilusión de miles de fanáticos. Agregar C5N en









Algunos datos sobre la famosa serie fueron revelados.

La confirmación de la segunda temporada de Avenida Brasil desató un verdadero furor entre los fanáticos de la tira que paralizó a América Latina. La cadena TV Globo oficializó que la ansiada continuación llegará a la pantalla chica en 2027, marcando el retorno de una de las ficciones más vistas de la historia reciente de la televisión.

Unos 14 años después de su lanzamiento original en 2012, el icónico reparto volverá a ponerse en la piel de las figuras que consagraron sus carreras artísticas. La emisora brasileña hizo públicas las primeras imágenes del proyecto, confirmando el regreso de Adriana Esteves (Carminha), Débora Falabella (Rita/Nina), Murilo Benício (Tifón) y Cauã Reymond (Patata/Jorgito).

A este emblemático grupo de protagonistas se les sumarán otros nombres clave de la historia como Ana Karolina Lannes (Ágata), Marcos Caruso (Leleco), Eliane Giardini (Muricy) y Juliano Cazarré (Adauto). La noticia generó un impacto inmediato en el público argentino, que recordó el histórico fenómeno de audiencia que significó la tira en el país.

Qué se sabe sobre Avenida Brasil 2 La nueva entrega del legendario culebrón combinará a sus figuras históricas con la incorporación de nuevos actores al reparto. Entre los talentos que desembarcarán para renovar la trama se destacan Jessica Ellen, Mel Maia, Thalita Carauta y Thomas Aquino, quienes buscarán aportarle frescura a los nuevos conflictos dramáticos. Esta fuerte renovación busca cautivar a una nueva generación de espectadores sin perder la esencia dramática que caracterizó a la producción desde su inicio.

A pesar de la algarabía generalizada, las primeras postales difundidas por la cadena provocaron fuertes interrogantes en las plataformas digitales por la ausencia de personajes secundarios muy queridos. Los seguidores no tardaron en manifestar su inquietud respecto a las historias paralelas que enriquecían el argumento original. Las redes sociales se llenaron rápidamente de debates y reclamos exigiendo explicaciones oficiales a la cadena de televisión brasileña.

Según trascendió, figuras de la primera entrega como Monalisa, Suelen, Roni, Carlitos, Noemia, Verónica y Alexia no formarían parte de esta secuela. La omisión de estos recordados papeles confirmó que la nueva etapa estará focalizada en el núcleo duro de la trama principal. De esta manera, el guion apostará de lleno por resolver los enfrentamientos históricos de los protagonistas sin distracciones secundarias.