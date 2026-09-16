A qué hora arranca la final de Gran Hermano entre Yipio y Sol y cuánto ganará la campeona Las dos finalistas se enfrentarán por el título este miércoles. La definición estará acompañada por una entrega especial al día siguiente. Agregar C5N en









Sol y Yipio se enfrentan en la final de Gran Hermano. Redes sociales

La final de Gran Hermano Generación Dorada se disputará este miércoles 16 de septiembre desde las 22.15. Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos competirán por el título después de varios meses de aislamiento, convivencia y desafíos dentro de la casa. Santiago del Moro estará al frente de la última gala, en la que el público definirá quién se consagra campeona de esta edición. La emisión también determinará cuál de las dos participantes queda en el segundo puesto y cómo se completa el podio.

La definición llega después de una temporada caracterizada por haber acumulado distintas eliminaciones, discusiones y momentos de tensión. Con solamente dos finalistas en carrera, la decisión quedará en manos de los espectadores que acompañaron el desarrollo del reality.

Durante las horas previas, diferentes encuestas realizadas en redes sociales dieron cuenta de una disputa pareja entre Sol y Yipio. Aunque los sondeos no marcaron diferencias amplias, la participante Yipio apareció con una leve ventaja en varios relevamientos publicados por los usuarios.

Los premios que se llevará la ganadora de Gran Hermano La participante que se consagre campeona de Gran Hermano Generación Dorada recibirá un premio de 70 millones de pesos, junto a los intereses que se hayan obtenido. También obtendrá una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.

Quien termine en el segundo lugar se llevará una casa y $20 millones. En tanto, la participante que complete el podio en la tercera posición recibirá un premio de $10 millones .

Redes sociales Santiago del Moro confirmó que la entrega de los premios se realizará un día después de la final, durante la emisión especial de Noche de las Campeonas. El programa está previsto para el jueves 17 de septiembre. Además, el conductor adelantó que habrá regalos especiales para otros jugadores que participaron de la temporada.