Telefe recibió una dura noticia tras el anuncio de la baja de Popstars: qué pasó

El canal recibió los números de la jornada del martes y el golpe fue aún mayor cuando se detuvo en el prime time. No pudo con esa franja y se complicó.

El rating de Telefe está cada vez peor y todo tiene que ver con sus programas del prime time, ninguno resulta y la audiencia se cansó. En la jornada del martes, fue fuertemente superado por un canal deportivo y se hundió en el medio de la fuere noticia de la baja de Popstars en Disney + por la poca trascendencia.

Fue el periodista Nacho Rodríguez quien anunció en X que “finalmente el reality de canto fue sorpresivamente retirado del aire de la pantalla de Disney Channel. El programa no tuvo una buena recepción de audiencia logrando números tan bajos que se decidió darle de baja sin ningún tipo de explicación”.

El motivo central que desencadenó el levantamiento del programa en la señal Disney Channel responde directamente a la baja respuesta de la audiencia. El concurso de talentos no logró consolidar un piso de espectadores aceptable desde su flamante estreno en la pantalla.

#RATING | EN COMPETENCIA #Boca vs #SaoPablo 14.3 #EsMiSueño 6.1 #PopStars 6.1 Se cae a pedazos el prime time de #Telefe https://t.co/ckkABeERrM pic.twitter.com/hpTSfxGvMT

Los números de rating cosechados se ubicaron marcadamente por debajo de las expectativas estipuladas por la producción . Esta fría recepción precipitó el final prematuro del ciclo dentro del cable, sorprendiendo a propios y extraños en la industria.

Particularmente en la jornada del martes, Telefe tuvo como lo más visto a Avenida Brasil con 8.1 puntos y Popstars quedó en segundo lugar con 7.5, Gran Hermano fue al tercer puesto con 7.3. Pero el ciclo de música llegó a quedar tercero en su franja y Es mi sueño tomó la delantera.

El rating lo ganó el partido de Boca contra San Pablo en Brasil por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el cual se disputó a las 21:30 con transmisión de DSports.

Censura en Popstars: Sofía Gonet denunció que borraron una parte del programa tras ser levantado

El reality show de música Popstars no tiene la recepción esperada por parte de la audiencia y por eso, Disney + decidió no emitir más el contenido. Luego de esa información, Sofía Gonet, quien conduce la reacción en vivo al programa desde el stream de Telefe, se quejó porque no emitieron al aire una parte clave de la grabación del programa.

Sucede que desde la plataforma decidieron no seguir emitiendo contenido del programa ante la baja repercusión que tuvo y las redes sociales se hicieron eco de esto. Sin embargo, Telefe continuará con el ciclo de manera normal.

Ni la reini ni Julipo entienden nada #popstars pic.twitter.com/0BDb6yOs5w — Natal (@Poggio_conP) September 16, 2026

Pero en el último programa a La Reini le llamó la atención un cambio en la edición del programa y contó: “Estoy un poco desconcetada con este capítulo. No entiendo. Yo estoy grabando un programa que se llama Mucho más popstars, yo en las grabaciones estoy siempre”.

“Me acuerdo mucho de este capítulo porque me acuerdo de ver perfos que no vi. Las sisters cantaron Ojo de tigre y no la pasaron”, denunció.