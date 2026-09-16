Bombazo: una figura de la TV renunció a un exitoso programa y ya tiene un nuevo trabajo La sorpresiva salida de una histórica panelista conmocionó al ambiente de la farándula. Los detalles de su futuro. Agregar C5N en









Una figura de la televisión renunció a un famoso programa radial.

El mundo de los medios de comunicación quedó sacudido por una noticia inesperada que involucra a una de las personalidades más queridas de la pantalla chica. Edith Hermida tomó la drástica decisión de dar un paso al costado y presentar su renuncia formal a El Club del Moro, el exitoso ciclo radial que encabeza Santiago del Moro en las mañanas de La 100, generando una gran sorpresa entre los oyentes y el ambiente periodístico.

Tras confirmarse su desvinculación, se comenzaron a filtrar los verdaderos motivos que la llevaron a tomar este camino y, al mismo tiempo, trascendió que la reconocida locutora ya tendría todo acordado para encarar un nuevo proyecto profesional. Mientras se terminan de definir los detalles de su salida, en el dial ya suena con fuerza el nombre de la figura que desembarcará como su reemplazo confirmado en la mesa.

Por qué Edith Hermida renunció a El Club del Moro Luego de casi tres años de permanencia en el dial, el periodista Guillermo Barrios reveló que la integrante de Bendita concretará su salida definitiva del ciclo radial este viernes 18 de septiembre. La drástica decisión de la locutora responde de manera directa a un nuevo e importante desafío profesional, ya que fue confirmada de manera oficial como una de las 24 participantes elegidas para la próxima temporada de MasterChef Celebrity.

Redes sociales De acuerdo a la información brindada por Laura Ubfal en su portal web, el inicio de los rodajes del certamen gastronómico a partir del 17 de septiembre hizo imposible compatibilizar la rutina. Sobre esta encrucijada, la periodista de Gran Hermano Generación Dorada explicó la complejidad del panorama: "Madrugar cada mañana para hacer el programa radial no le cerraba. No fue una decisión fácil, pero siempre está la oportunidad de volver".

Con respecto a quién ocupará su lugar en el programa matutino de La 100, trascendió que la producción ya tiene en carpeta a su sucesora. Según precisó Ubfal, Catherine Fulop se perfila como la elegida para sumarse al equipo comandado por Santiago del Moro, con una presencia pactada de una a dos salidas semanales para cubrir el espacio vacante en la mesa.

De esta manera, el esquema laboral de la conductora quedará reorganizado entre la pantalla de Telefe y la de El Nueve. Durante las mañanas se dedicará de lleno a las grabaciones del reality de cocina durante los próximos meses, mientras que por las noches mantendrá su habitual compromiso al frente de la conducción de Bendita, en su horario de 20:30 a 22:00.