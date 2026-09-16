Se filtró la vieja interna entre Luli Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento de Emanuel Ortega Las fricciones del pasado volvieron a escena en medio de la reciente boda. Los detalles del nuevo escándalo de la farándula. Agregar C5N en









Una vieja interna salió a la luz luego del casamiento.

El pasado 15 de septiembre, Emanuel Ortega y Julieta Prandi sellaron su amor con un emotivo casamiento en una ceremonia celebrada en San Isidro. Sin embargo, lo que estaba planificado como un festejo estrictamente íntimo quedó envuelto en un escándalo familiar debido a notorias ausencias que encendieron todas las alarmas en el ambiente de la farándula nacional.

Entre los faltazos más comentados estuvo el de Luciana Salazar, prima del cantante, cuya distancia con el evento destapó un viejo enfrentamiento con la novia. Según trascendió en los medios, la modelo mantiene una difícil relación desde hace años con la conductora, situación que terminó por condicionar su presencia en la importante jornada de la familia Ortega.

En el ciclo SQP (América TV), la panelista Majo Martino brindó detalles del conflicto y reveló que las rispideces vienen de larga data: "Estaría teniendo problemas con la familia Ortega y con Julieta Prandi no se saluda desde Poné a Francella. Se llevan mal con algunas cuestiones. El anterior Año Nuevo, Luciana no la saludó a Julieta Prandi y Evangelina le puso los puntos".

Por su parte, Pía Shaw se contactó directamente con Salazar para conocer su versión sobre el faltazo a la boda. La vedette le restó dramatismo al asunto y argumentó que se trató de un festejo ultra reservado sin invitaciones masivas: "No avisó a nadie. No es que solo no fui yo. No invitaron a nadie. Mi papá que Emanuel lo ama tampoco fue", concluyó tajante para intentar apagar la polémica.

El posteo de Luciana Salazar por no ser invitada al casamiento La mediática Luciana Salazar volvió a acaparar la atención del espectáculo tras el casamiento de su primo, Emanuel Ortega, con Julieta Prandi. La marcada ausencia de la modelo en la celebración desató un sinfín de especulaciones sobre la tirante relación que mantendría con la novia, lo que la llevó a expresarse públicamente en sus plataformas digitales en pleno escándalo.

A través de sus historias de Instagram, la vedette compartió una enigmática yfilosa frase que encendió los rumores en las redes: "La forma en la que tratas a otros es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo". La publicación cobró enorme trascendencia por la coincidencia temporal con el evento y las versiones que indicaban su exclusión de la lista de invitados. El picante mensaje se difundió luego de que en el programa SQP (América TV) señalaran que la enemistad entre Salazar y Prandi arrastraría más de 20 años de internas. Aunque la influencer prefirió no dar nombres propios ni hacer dedicatorias explícitas, el filoso descargo fue interpretado como un claro dardo teledirigido tras la polémica boda del cantante.