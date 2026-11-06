Un nuevo informe policial de Texas brindó nuevos datos del fallecimiento del artista el 12 de octubre pasado. El cuerpo fue descubierto dentro de la casa, que antes compartía con su prometida, por su propia madre. Tenía 34 años.

Se conoció un nuevo documento del condado de Cameron, Texas, donde revelaron detalles de la causa de muerte del actor RJ Mitte protagonista de Breaking Bad . El fallecimiento del artista fue el 12 de octubre pasado, el cuerpo fue descubierto de la cas, que antes compartía con su prometida, por su propia madre.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

La noticia de la muerte de RJ Mitte fue oficializada por su representante, Sean Reill y, dejando un profundo vacío tanto en la comunidad actoral como en las múltiples organizaciones de activismo en las que participaba activamente.

El Departamento de Policía de Brownsville mantuvo abierta la investigación de manera protocolar durante las primeras horas a la espera de los dictámenes forenses definitivos.

En las últimas horas, un nuevo informe compartido por Page Six reveló que "Mitte fue declarado muerto a la 1:32 pm del 12 de octubre" y que la forma de muerte fue "suicidio mediante ahorcamiento".

Días posteriores a su fallecimiento, su madre Dyna Mitte rompió el silencio detallando que consideraba que la decisión de su hijo había sido un impulso , dado que en las semanas previas no dejó ninguna nota y había estado promocionando activamente nuevos proyectos cinematográficos.

La tragedia desató una oleada de dolorosas despedidas por parte de sus compañeros de elenco, entre ellos Bryan Cranston (Walter White) y Anna Gunn (Skyler White), quienes destacaron la incansable lucha de Mitte por expandir la inclusión de personas con discapacidad en la industria de Hollywood.

Filtraron el supuesto ultimátum que había recibido RJ Mitte por parte de su prometida antes de morir

Continúa la conmoción tras la muerte del actor RJ Mitte, reconocido mundialmente por su papel en la serie de Breaking Bad. El artista fue hallado muerto en su casa de Texas, Estados Unidos, y en las últimas horas se filtró un supuesto ultimátum que habría recibido por parte de su prometida Kennedy Suarez.

Los representantes del actor de 34 años confirmaron la noticia de su muerte al medio TMZ: "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte".

"RJ Mitte era conocido principalmente por su papel de Walter 'Flynn' White Jr. premiada serie de AMC, Breaking Bad. Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad", añadieron.

Según confirmaron, RJ Mitte se suicidó en su domicilio, ubicado en Texas. Aunque todavía se desconocen las horas y días previos a su muerte, el medio TMZ varias fuentes les confirmaron que "existía una creciente tensión entre RJ y su prometida, Kennedy Suarez , quien sentía que la madre de RJ se estaba entrometiendo en su relación".

Su prometida, Kennedy Suarez le habría dado a elegir entre ella o su madre. La pareja se había comprometido el 10 de octubre de 2025, después de cinco años de novios y 10 de compartir una amistad.