La madre de RJ Mitte reveló detalles de los últimos días de su hijo: "Fue un fin de semana difícil"

Dyna contó a varios medios estadounidenses que durante las últimas semanas pasó momentos "difíciles" y que le insistió que pida ayuda con un profesional de salud mental.

La madre de RJ Mitte, actor conocido por su papel en la serie de Breaking Bad, habló sobre los últimos días de su hijo antes de su muerte y contó que cree que una serie de situaciones terminaron en su suicidio, aunque no piensa que fue algo premeditado sino que fue" impulsada por el momento".

Filtraron el supuesto ultimátum que había recibido RJ Mitte por parte de su prometida antes de morir

El 12 de octubre pasado, RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, fue hallado muerto dentro de su casa por su madre quién lo llamó el lunes por la mañana pero el actor no contestó. "Ninguna madre debería encontrar a su hijo así ", afirmó.

La muerte del artista fue confirmada por sus representantes al medio Entertainment Weekly, tenía 34 años y estaba comprometido con su novia Kennedy Suarez. Su madre, Dyna, declaró para BBC News que su hijo "no dejó nada. Ninguna nota" por "eso es lo más difícil ahora mismo" .

Además, Dyna contó que al menos tres meses antes de su muerte, le había insistido para que vea a un profesional y comience terapia: "Él decía: "No, ya lo tengo. Está bien. Lo estoy manejando".

Durante las horas posteriores a conocerse la noticia, varios portales publicaron que Mitte estaba pasando momentos complicados con su prometida, quién le habría dado un ultimátum.

Sin embargo, Dyna no reveló muchos detalles sobre la vida privada de su hijo, solamente contó: "Realmente no conozco todos los detalles de lo que estaban viviendo". “Todos sufrimos desamores en la vida y cada uno los afronta de manera diferente", por lo que si ella hubiera sabido algo "hubiera podido hacer algo distinto, sin duda lo habría hecho. Habría dado mi vida por la suya".

Filtraron el supuesto ultimátum que había recibido RJ Mitte por parte de su prometida antes de morir

Continúa la conmoción tras la muerte del actor RJ Mitte, reconocido mundialmente por su papel en la serie de Breaking Bad. El artista fue hallado muerto en su casa de Texas, Estados Unidos, y en las últimas horas se filtró un supuesto ultimátum que habría recibido por parte de su prometida Kennedy Suarez.

Los representantes del actor de 34 años confirmaron la noticia de su muerte al medio TMZ: "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte".

"RJ Mitte era conocido principalmente por su papel de Walter 'Flynn' White Jr. premiada serie de AMC, Breaking Bad. Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad", añadieron.

Según confirmaron, RJ Mitte se suicidó en su domicilio, ubicado en Texas. Aunque todavía se desconocen las horas y días previos a su muerte, el medio TMZ varias fuentes les confirmaron que "existía una creciente tensión entre RJ y su prometida, Kennedy Suarez , quien sentía que la madre de RJ se estaba entrometiendo en su relación".

Su prometida, Kennedy Suarez le habría dado a elegir entre ella o su madre. La pareja se había comprometido el 10 de octubre de 2025, después de cinco años de novios y 10 de compartir una amistad.