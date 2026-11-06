La caída de Ueno Bank: incautan equipos informáticos, documentos y cajas fuertes La Fiscalía halló una importante cantidad de archivos que serán analizados. Hay 27 imputados por el escándalo financiero que puso en jaque al gobierno de Paraguay y motivó la renuncia del presidente, Santiago Peña. Por Vanesa Petrillo Agregar C5N en









La caída de Ueno Bank originó un escándalo financiero y político.

El agente fiscal Francisco Cabrera, titular de la causa que investiga los hechos punibles del caso Ueno Bank, encabezó un allanamiento de una de las oficinas del grupo Vázquez, donde halló una importante cantidad de documentos que serán analizados y que podrían aportar elementos relevantes para el avance de la investigación, según informó el Ministerio Público Fiscal de Paraguay..

El agente fiscal explicó que, debido al volumen del material, se efectuó un registro primario y posteriormente se lacró la oficina, a fin de retomar el trabajo con el apoyo de otras instituciones que colaboren en la clasificación de los documentos.

El representante del Ministerio Público señaló que la búsqueda se centró principalmente en documentos relacionados con las empresas que forman parte de la estructura investigada, varias de ellas ya identificadas en el acta de imputación, además de otras sociedades.

Asimismo, fueron encontrados equipos informáticos y cajas fuertes, cuya apertura se realizará con la intervención de un profesional idóneo, a fin de evitar daños en los dispositivos de seguridad.

El operativo fue acompañado por los agentes fiscales Yeimy Adle, Jorge Arce, Silvio Corbeta, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González y Ruth Benítez. Participaron además agentes de los departamentos de Delitos Económicos, Contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, en cumplimiento del mandamiento judicial de allanamiento y secuestro de objetos.