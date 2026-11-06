Una periodista quebró en llanto y renunció a su programa en vivo: "Yo no puedo quedarme acá" La conductora se despidió de sus compañeros y explicó por qué decidió alejarse del medio: “No sé fingir demencia”. Agregar C5N en









La periodista renunció en vivo. Redes sociales

La crisis financiera que atraviesa Paraguay también tuvo repercusiones en los medios de comunicación y una reconocida periodista anunció su renuncia en vivo y entre lágrimas durante la emisión de su programa. Dio explicaciones de por qué tomaba la decisión: "No puedo fingir demencia".

Se trata de Mina Feliciángeli, quien el martes 3 de noviembre se despidió de Mina en la Tribu, el ciclo que encabezaba en la radio La Tribu 650 AM y que también se transmitía por Unicanal. Durante su despedida, la comunicadora explicó que no podía seguir formando parte del grupo de medios mientras cuestionaba el accionar de su propietario por la situación del banco.

"Yo no sé fingir demencia, gente, y esto es una barbaridad lo que se ha hecho", expresó al aire. Luego, agregó: "Yo no puedo quedarme acá y hablar mal del dueño del lugar donde trabajo".

De esta manera, la periodista confirmó su salida de V-Media, el grupo de medios vinculado al empresario Miguel Vázquez, dueño de Ueno Bank. Ese mismo martes, el Banco Central del Paraguay había anunciado el inicio de un procedimiento de resolución de la entidad debido al deterioro de su solvencia.

La periodista paraguaya se despidió de sus compañeros En sus últimas palabras, Feliciángeli también dedicó un agradecimiento a sus compañeros y recordó con cariño su experiencia laboral en el lugar. "Uno de los lugares donde más me hallé trabajando es por los maravillosos compañeros que tengo", manifestó.