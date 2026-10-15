Filtraron el supuesto ultimátum que había recibido RJ Mitte por parte de su prometida antes de morir

Según varios portales estadounidenses, el actor de Breaking Bad debía tomar una "decisión imposible" en los días previos a su fallecimiento. Hasta el momento, su familia no negó ni confirmó esta versión.

Su prometida, Kennedy Suarez, le pidió a KJ Mitte que eligiera entre su madre o ella.

Continúa la conmoción tras la muerte del actor RJ Mitte , reconocido mundialmente por su papel en la serie de Breaking Bad. El artista fue hallado muerto en su casa de Texas, Estados Unidos, y en las últimas horas se filtró un supuesto ultimátum que habría recibido por parte de su prometida Kennedy Suarez.

Los representantes del actor de 34 años confirmaron la noticia de su muerte al medio TMZ: "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte".

"RJ Mitte era conocido principalmente por su papel de Walter 'Flynn' White Jr . premiada serie de AMC, Breaking Bad. Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad", añadieron.

Según confirmaron, RJ Mitte se suicidó en su domicilio, ubicado en Texas. Aunque todavía se desconocen las horas y días previos a su muerte, el medio TMZ varias fuentes les confirmaron que " existía una creciente tensión entre RJ y su prometida, Kennedy Suarez , quien sentía que la madre de RJ se estaba entrometiendo en su relación" .

Su prometida, Kennedy Suarez le habría dado a elegir entre ella o su madre. La pareja se había comprometido el 10 de octubre de 2025, después de cinco años de novios y 10 de compartir una amistad.

Se conocieron los últimos mensajes que mandó RJ Mitte: "Nadie me quiere en pantalla"

La industria del cine y la televisión está de luto tras la muerte de Roy Frank Mitte III, conocido como RJ Mitte, el actor mundialmente conocido por interpretar a Walter White Jr en la serie Breaking Bad. En las últimas horas, se dieron a conocer los últimos mensajes que compartió el artista con su círculo más cercano.

Según reveló el medio TMZ, el actor le contó en reiteradas ocasiones a un amigo sobre la dificultad de encontrar papeles en nuevas producciones.

Redes sociales

"Cuando voy a una audición, a veces me dicen que no es un personaje con discapacidad, y yo pienso: ¿por qué no puede ser discapacitado el personaje?", le contó a un amigo el 7 de abril de 2017 a lo que añadió "se ponen muy incómodos cuando digo eso".

A pesar del éxito de "Breaking Bad" el actor contó sobre los desafíos que enfrenta a la hora de conseguir nuevos papeles: "Puedo hacer cualquier papel, pero algunos son unos imbéciles que ni siquiera me miran".

"Hay una reacción negativa hacia las personas con discapacidad; piensan que no podemos estar asegurados o que vamos a morir en medio de una escena, es una tontería", sentenció.