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Revelan el verdadero motivo por el cual Donato De Santis renunció a MasterChef Celebrity

Durante la final del programa, el chef reveló que no continuará en el reality y sorprendió a la propia conductora, Wanda Nara, quien aseguró que no estaba enterada de la decisión. “Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, anunció.

Durante la final de MasterChef

Durante la final de MasterChef, Donato De Santis anunció su úitmo programa tras 10 temporadas

MasterChef Celebrity llegó a su fin e Ian Lucas se consagró campeón, pero una de las noticias más tristes y sorpresivas fue la renuncia en vivo de Donato De Santis, quien le puso fin a su participación en el programa. Y ahora revelaron el verdadero motivo por el cual no continuará tras 10 temporadas.

Desde China, la mediática impuso el pago de alimentos y otro requisito innegociable sobre las menores.
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Mientras trascendían los primeros minutos de la gran final, el cocinero pidió unos minutos para anunciar su decisión, que dejó atónitos tanto a sus compañeros del jurado, Damián Betular y Germán Martitegui, como a la propia Wanda Nara, quien aseguró no saber nada al respecto.

“Con esta hice 10 ediciones de Masterchef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, anunció.

Ahora, en Implacables (Canal 9), programa que conduce Susana Rocacasalvo, exparticipante, revelaron el verdadero motivo por el cual el italiano se despidió del ciclo culinario de Telefe. “En realidad, es un programa maravilloso, pero lleva siete horas las grabaciones, y a eso hay que sumarle la ida y la vuelta a la casa de uno. Se hacen ocho horas, en algunos casos ocho horas, ocho horas y media”, empezó explicando la conductora.

Masterchef

Donato es un empresario, acaba de abrir dos restaurantes en Corrientes. Él tiene a su mujer que vive en La Puglia. Es argentina, pero se enamoró de La Puglia. Así que tiene que estar un poco más con su mujer allá, con su madre, que es una señora muy mayor, y atendiendo sus negocios acá. Entonces, no se puede estar tantas horas”, terminó detallando.

En esa línea, la panelista Naiara Vecchio agregó que antes de la nueva edición del programa, Donato había estado en Francia trabajando en un restaurante, “para experimentar; y lo convencieron para este último Masterchef”. “Por eso, él ya venía meditando esta decisión”, señaló.

En las redes sociales, el chef se mostró desde La Puglia disfrutando de sus días en el lugar a bordo de su moto clásica y también de su familia.

Bomba en Telefe: Donato de Santis renunció en vivo en Masterchef Celebrity

Donato de Santis comunicó su desvinculación de Masterchef Argentina durante la primera parte de la gran final del certamen de gastronomía. Este miércoles, el chef interrumpió la competencia para informar su retiro ante la mirada atónita de la conductora Wanda Nara y los participantes, y el anuncio se viralizó rápidamente en las redes sociales.

La decisión del cocinero europeo marca el fin de un ciclo de más de una década en la pantalla chica. De Santis eligió el cierre de la edición 2025 para revelar que esta representa su última participación en el programa, una noticia que tomó por sorpresa a todos en la definición del concurso.

Tras confirmar su salida, el experto dedicó palabras hacia sus colegas Germán Martitegui y Damián Betular. "Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales", manifestó el cocinero mientras los presentes contenían el llanto.

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