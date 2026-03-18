Bomba en Telefe: Donato de Santis renunció en vivo en Masterchef Celebrity

El reconocido cocinero italiano anunció su salida definitiva del exitoso reality de cocina tras completar diez temporadas consecutivas. Durante la última gala, el jurado sorprendió a sus compañeros y al público con un discurso cargado de emoción.

Donato de Santis comunicó su desvinculación de Masterchef Argentina durante la primera parte de la gran final del certamen de gastronomía. Este miércoles, el chef interrumpió la competencia para informar su retiro ante la mirada atónita de la conductora Wanda Nara y los participantes, y el anuncio se viralizó rápidamente en las redes sociales.

La decisión del cocinero europeo marca el fin de un ciclo de más de una década en la pantalla chica. De Santis eligió el cierre de la edición 2025 para revelar que esta representa su última participación en el programa, una noticia que tomó por sorpresa a todos en la definición del concurso.

Tras confirmar su salida, el experto dedicó palabras hacia sus colegas Germán Martitegui y Damián Betular. "Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales", manifestó el cocinero mientras los presentes contenían el llanto.

La despedida incluyó un reconocimiento especial para la actual animadora del ciclo por su labor al frente de las cocinas. "Sos una persona increíble con corazón, generosidad y excelencia", le dijo Donato a Wanda en un momento de gran emotividad, y el clima competitivo mutó en una atmósfera de tristeza.

SORPRESIVA DESPEDIDA Donato anuncia que despues de 10 temporadas en #MasterChefacelebrity esta es la última en la que participará pic.twitter.com/jOCXktS2Zt

El italiano también agradeció a los trabajadores técnicos del canal y a los televidentes que lo acompañaron estos años. "Y sobre todo al público, con críticas buenas y constructivas, que siempre estuvo presente y me acompañó", subrayó el jurado, conmovido. Los finalistas, Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet, debieron retomar sus tareas tras el fuerte momento.

Wanda se quebró al despedir a Maxi López de MasterChef: "Estuviste en el momento más difícil"

Wanda Nara lloró al despedir a Maxi López en la semifinal de MasterChef Celebrity. El deportista culminó su participación en el reality tras una gala muy exigente y la conductora aprovechó el final para dedicarle palabras muy afectuosas a su exmarido frente a las cámaras.

"Muchas veces dije: 'Uy, si esto sale mal, me va a odiar para siempre'. Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá", expresó la conductora, muy conmovida. Ella valoró el esfuerzo del exjugador de River por integrarse al programa mientras sus hijos adolescentes, Valentino, Constantino y Benedicto, seguían sus pasos.

Embed Wanda Nara le dice a Maxi Lopez que esta muy contenta por lo chicos que el haya estado en #MasterChef....



HDP cinica, años ESTUVO sin DEJARLO ver a SUS HIJOS y ahora LLORA



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La modelo subrayó el compromiso de López en los momentos personales más complicados que le tocó atravesar durante el último año. "A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites", continuó. Finalmente, también agradeció a Daniela, la actual mujer del exdelantero.