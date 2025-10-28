28 de octubre de 2025 Inicio
El futbolista de Boca que es argentino pero puede jugar el Mundial 2026 para Paraguay o Cabo Verde

El jugador podría representar a dos selecciones extranjeras en la próxima Copa del Mundo por sus vínculos familiares.

Este futbolista de Boca tiene posibilidades de disputar el próximo Mundial.

  • Ayrton Costa fue contactado por representantes de Cabo Verde para nacionalizarse.
  • El defensor también tiene la posibilidad de obtener la ciudadanía paraguaya.
  • Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, habría mostrado interés en convocarlo.
  • Aún no hubo gestiones formales, pero el jugador podría disputar el Mundial 2026.
El futbolista Ayrton Costa, actual jugador de Boca, se encuentra en medio de una situación inesperada que podría cambiar su futuro profesional. Aunque nació en Argentina y desarrolló toda su carrera en el país, el defensor podría representar a Paraguay o Cabo Verde en el Mundial 2026, gracias a sus raíces familiares.

La noticia fue confirmada por Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos, quien reveló que Costa es nieto de un ciudadano caboverdiano, por lo que podría acceder a la nacionalidad de ese país africano. Además, se conoció que el jugador también tendría ascendencia paraguaya, lo que amplía sus posibilidades de ser convocado por dos selecciones distintas.

Ayrton Costa

Por el momento, no hubo contactos oficiales entre el futbolista y las federaciones interesadas. Sin embargo, tanto Cabo Verde, que busca reforzar su plantel ante la escasez de jugadores locales, como Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, ven en Costa un refuerzo con potencial para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los números de Ayrton Costa en Boca

Desde su llegada al club de la Ribera, Ayrton Costa se consolidó como una pieza confiable en la defensa. En lo que va de la temporada, disputó 20 partidos oficiales, alternando entre el puesto de marcador central y lateral izquierdo, y se destacó por su solidez defensiva y buena salida con el balón.

Formado en Independiente, el jugador de 26 años llegó a Boca a comienzos de 2024 y rápidamente se adaptó al esquema del equipo. Incluso logró titularidades importantes en el Mundial de Clubes 2025, en partidos contra el Bayern Munich y el Benfica. Asimismo, en su paso por el Xeneize, el marcador convirtió un gol (ante Newell's por el torneo local) y una asistencia (contra el Benfica por el Mundial de Clubes).

Ayrton Costa Boca
