¿Reconciliación en puerta? La indirecta del Cone Quiroga para reconquistar a Coty Romero

La novela de los GH: "Debo darle su espacio", declaró El Cone sobre sus deseos de volver con Coty

Ante la supuesta infidelidad, el Cone se mostró arrepentido en varias entrevistas y, a pesar de que la separación fue inesperada, demostró su interés por reconquistarla. En una entrevista para "Socios del Espectáculo", el cordobés explicó lo que realmente pasaba detrás de las cámaras.

"Le estoy dando su espacio, intentando, intentando... pero no se puede, y tampoco quiero agobiarla. Así que creo que tengo que darle su espacio. El tiempo y la vida lo dirá", reflexionó el Cone.

Sin embargo, Coty Romero se mostró reacia ante un posible reencuentro entre ambos, durante el streaming del Bailando, la influencer sentenció: "No quiero porque me causa mucho rechazo, sus actitudes, todo".

Además, Romero contó con detalles las actitudes del Cone hacia ella: "Encima pasó mi dirección a mucha gente para que me lleven las cosas... Gente de su fandom. Y me parece un montón porque es mi dirección. Eso está muy mal".

Coti Romero confesó que se besó con una reconocida influencer en una fiesta: los detalles

La modelo y participante del Bailando 2023, Coti Romero, confesó que estuvo a los besos con una reconocida influencer en la fiesta Bresh y dejó sorprendido a Marcelo Tinelli en medio del escándalo con el Conejo Quiroga.

Mientras Coti Romero esperaba para conocer el puntaje secreto de Pampita, conversó con el conductor Marcelo Tinelli y este le preguntó si había tenido una cita con Camila Lonigro, ante lo que la correntina confirmó que no. De igual manera, le reveló: "Me vi con otra chica".

Como esto le generó incertidumbre al conductor del certamen, empezó a preguntarle a la participante por más detalles y desde el streaming del Bailando 2023, uno de sus compañeros reveló: "Estuvo chapando en la Bresh con una influencer". Así, comenzaron a consultarle por incluso más información.

Para finalizar, Coti Romero remarcó: "No voy a decir porque no sé si ella quiere, es muy hermosa". Entre varias palabras entrecruzadas del streaming y los del piso, se escuchó el nombre de Juli Castro, participante del Bailando 2023 e hija de Romina Giardina, pero no se ahondó en el tema.