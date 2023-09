Coti Romero reveló con quién le fue infiel el Conejo: "Era muy..."

Para dar vuelta la página, la correntina ya está enfocada en su carrera y está teniendo un gran presente en el Bailando 2023, uno de sus grandes sueños. Y de invitada a El debate del Bailando (América TV) hizo una fuerte revelación sobre su ex a quien conoció en la casa de Gran Hermano y con el que no terminó en buenos términos.

Con un cambio radical de look, la conductora, Denis Dumas le preguntó cerró una etapa y fue más allá sobre su relación con Alexis y si no hay vuelta atrás: “¿Tan grave era que le dé un beso a otra?”.

Fiel a su estilo, y sin dudar aseguró: “Venía desde antes esto. Cuando salimos de la casa venía hablando con muchas mujeres y me enteré ahora. Amiga mía encima”. En ese punto, la joven exhermanita profundizó que si bien en ese momento se estaba “conociendo” con la mujer con quien hoy la une una gran amistad, la chica “en ese momento iba a mi departamento”, a modo de ejemplo sobre el vínculo que mantenía.

Coty no perdona al Conejo: "Terminó una etapa"

"Se venía hablando con muchas mujeres"



"Se venía hablando con muchas mujeres"



Al mismo tiempo, Coti reveló que su supuesta amiga le insinuó sobre las actitudes de su novio. “’Tratá de no confiar tanto en los hombres’, me decía. ‘No, pero él me quiere’, le decía yo”, contó Romero y aseguró que ella le insistió: “Bueno, pero recién lo conocés”.

Sin embargo, ese no fue el único caso en que se enteró de una infidelidad por parte del cordobés, ya que además de las imágenes que trascendieron del ex-Gran Hermano en el boliche con una chica, Coti aseguró que su exnovio tuvo un affaire con Karina “La Princesita” luego de la noche en la entrega de los Martín Fierros ambos se fueron juntos acompañados por Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano.

Coti contó sobre el supuesto affaire del Conejo con Karina “La Princesita”

Durante la misma entrevista en América, Coti Romero explicó los motivos por el cual decidió terminar de manera definitiva con Alexis “Conejo” Quiroga. Además, de la relación con su amiga también dio a entender que el cordobés tuvo un acercamiento con la cantante Karina “La Princesita”.

Ambos fueron señalados con un breve romance luego de que se los vieran yéndose juntos tras la entrega de los Martín Fierros acompañados del Primo.

“No digo que sea verdad. En su momento mucha gente me dijo que si pasó. Yo dije 'bueno, ya está', con todas las cosas que me venían pasando... Ya es suficiente, una raya más al tigre”, aseguró.