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Raúl Lavié sufrió un accidente en los estudios de TV Pública y tuvieron que suspender un programa

El cantante de 85 años estaba a punto de participar de la emisión de Diego Ramos, La noche es nuestra, pero no pudieron seguir adelante. "El golpe fue fuerte", aseguraron. ¿Cómo sigue su estado de salud?

Qué le pasó a Raúl Lavié

Qué le pasó a Raúl Lavié

El cantante Raúl Lavié acudió al estudio de TV Pública para una entrevista televisiva y sufrió dos caídas, por lo que tuvo que suspender la nota con Diego Ramos porque alarmó a los presentes. Sin embargo, aclaró que se encuentra bien de salud.

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El primer golpe se dio luego de que ingresó al lugar donde pisó mal y se cayó. Fue asistido en el lugar y se quedó para la entrevista, aceptó estar e incluso insistió. Pero luego de la primera caída y retomar, volvió a caerse y ya decidió volver a su casa.

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El propio cantante salió a corregir los datos que habían circulado y a poner paños fríos sobre la situación. En su charla en Primicias Ya precisó: "El golpe fue fuerte, pero no fue en la cabeza. Fue en la cara". Luego detalló cada lesión sin dramatismo: "Me lastimé un poco el labio superior e inferior, se me hinchó".

La entrevista con Diego Ramos finalmente no se realizó, ya que la precaución ante los golpes que recibió y la necesidad de atención médica determinaron que el cantante abandonara el estudio sin salir al aire. La producción de La noche es nuestra no emitió declaraciones sobre el episodio.

Cómo está Raúl Lavié después de las caídas

El propio cantante salió a corregir los datos que habían circulado y a poner paños fríos sobre la situación. En su charla con Ventura fue preciso: "El golpe fue fuerte, pero no fue en la cabeza. Fue en la cara". Luego detalló cada lesión sin dramatismo: "Me lastimé un poco el labio superior e inferior, se me hinchó". El impacto también alcanzó la zona de la nariz, el codo izquierdo y una de sus manos, que usó para intentar amortiguar el golpe durante la segunda caída. Y cerró con un mensaje que trasladó tranquilidad: "Nunca perdí el conocimiento. Estoy bien".

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