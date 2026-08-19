A dos días del apagón en La Plata, comercios y escuelas de Tolosa todavía no logran retomar la actividad Los reclamos por la falta de electricidad se repiten día a día, mientras crecen las pérdidas económicas y la incertidumbre entre comerciantes y vecinos. Mientras Edelap habla de un 90% de servicio restablecido, los generadores podrían permanecer en la zona durante un año. Por Agregar C5N en









Tras el apagón, se colocaron generadores en las cercanías de la estación incendiada en Tolosa. El Día

A más de días del apagón en La Plata y gran parte de la región, miles de familias todavía esperan que se normalice el servicio. Todo comenzó cerca de las 2:30 del lunes, cuando una explosión en la subestación de Tolosa dejó sin electricidad a más de 60 mil hogares. Desde la empresa Edelap aseguraron que el 90% de los usuarios afectados ya recuperaron el suministro, mientras que algunos vecinos denuncian que los generadores eléctricos estarán funcionando durante un año mientras dure la reparación.

Durante la mañana y el mediodía de ese primer día, el servicio empezó a volver en algunas zonas, pero en otras la espera continúa. A varios vecinos, además, se les sumó un problema extra: cortes en el suministro de agua.

El área alrededor de la subestación sigue siendo el punto más crítico, y ahí se concentran los trabajos para restablecer la normalidad. Como solución de emergencia se colocaron generadores en distintas esquinas, incluso frente a bancos, como el ubicado en 3 y 520, para cubrir la demanda mientras se resuelve el problema de fondo.

Mientras tanto, la vida cotidiana de quienes necesitan electricidad para sus tareas diarias sigue complicada. Algunos vecinos tenían generadores propios, otros debieron alquilar uno, y no faltaron los que perdieron directamente los alimentos que tenían guardados en la heladera o el freezer.

Comercios y escuelas de Tolosa, sin actividad por la falta de electricidad Los comercios de la zona fueron de los más golpeados: muchos tuvieron que descartar mercadería que requería cadena de frío, y en varios casos esos productos eran justamente la materia prima de sus negocios. A medida que pasan las horas, crecen tanto las pérdidas económicas como la incertidumbre de los dueños de esos locales, que no tienen certeza de cuándo podrán volver a la actividad normal.

El corte también repercutió en el ámbito educativo: distintas escuelas y jardines no pudieron dictar clases al no contar con energía. Y desde el lunes hasta hoy, los reclamos y las protestas en la calle se repiten día tras día. Según pudieron saber los vecinos de La Loma y contaron a El Día, algunos de los generadores instalados en la zona podrían quedarse ahí durante un mes, hasta que se normalice completamente el suministro. La preocupación crece todavía más entre quienes viven sobre la avenida Antártida Argentina, en Tolosa: allí les informaron que los grandes contenedores que están aportando energía podrían permanecer casi un año, un plazo que estaría atado al tiempo que demande la reparación completa de la subestación, aunque esa estimación podría cambiar según cómo avancen los trabajos.