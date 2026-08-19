19 de agosto de 2026 Inicio
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Evo Morales vinculó a Fernando Cerimedo con la campaña en su contra: "Lo había mandado Milei"

El exmandatario de Bolivia recordó las publicaciones realizadas en redes sociales por el consultor político, que se encuentra detenido acusado de mandar a asesinar a su expareja, que se recupera en una clínica privada.

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Evo denunció que Cerimedo va a ser liberado en cualquier momento porque “sabe todas las barbaridades que hizo el Presidente. 

Evo denunció que Cerimedo va a ser liberado en cualquier momento porque “sabe todas las barbaridades que hizo el Presidente". 

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, vinculó este miércoles al exasesor presidencial, Fernando Cerimedo, como partícipe necesario de la campaña política llevada a cabo en su contra y una serie de amenazas publicadas en redes sociales. “Se comentaba que Milei lo había mandado", afirmó en una entrevista en Radio 10, donde apuntó contra el consultor político que se encuentra detenido acusado de mandar a asesinar a su expareja, que se recupera en una clínica privada.

Fernando Cerimedo. 
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“Primero, durante la campaña se comentaba que habían consultoras, empresas que hacían campaña para Rodrigo Paz. Yo no hice seguimiento tampoco de mucha importancia", explicó en un primer momento Evo en una entrevista con Gustavo Sylvestre.

En la misma, recordó que en “se comentaba que Milei había mandado a un tal Fernando Cerimedo. ¿Por qué? Porque hablaban de la privatización, ¿no? Y me ha sorprendido empezar a hacer ese seguimiento, pero después ya durante el conflicto me han sorprendido algunas declaraciones en su twitter de Fernando Cerimedo”.

Previamente, desde su cuenta de X, el líder del MAS había manifestado su solidaridad con Nadia Beller, expareja de Cerimedo, quien desde el hospital habló sobre presuntas causas de corrupción que salpican al consultor y al gobierno boliviano. "Se salvó de milagro y se encuentra hospitalizada, lo acusa de planificar el atentado contra su vida y detalla varios hechos de corrupción: negociados en combustible con personas vinculadas a la CIA estadounidense, y oro, entre otros".

"En su momento, denunciamos oportunamente las dos amenazas que hizo Fernando Cerimedo, asesor personal de Rodrigo Paz, en mi contra. Una de las dos amenazas fue el 14 de mayo, cuando en su cuenta de la red "X", citando una publicación mía, emite un mensaje agresivo donde escribe al final la palabra: "tictac", como si a mi vida se le estuviera acabando el tiempo. Ahora entendemos por qué", sostuvo Evo.

Ante la consulta de si "¿Y usted ubica a Cerimedo entonces como uno de los autores de las campañas en su contra?", el exmandatario boliviano fue contundente al sentenciar: “Totalmente. Pero se lo está leyendo: ¿Qué es tic tac? Yo entiendo que tiene días contados, horas contadas y se amenaza de muerte. Oportunamente denuncié esto y pedí a la fiscalía que investigue. Nada. Si la fiscalía investigaba, tal vez no hubiera pasado lo que ha pasado ayer”.

El gobierno de Bolivia se despegó de Cerimedo tras el ataque a su expareja y pidió "una investigación transparente"

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, reconoció que Fernando Cerimedo es uno de los asesores del mandatario Rodrigo Paz y exigió "una investigación transparente", después de que fuera detenido tras un ataque contra una abogada y activista boliviana, Nadia Beller, señalada por los medios como su expareja. La mujer recibió tres balazos y se encuentra hospitalizada en una clínica privada.

Lara brindó una conferencia de prensa en la que repudió el ataque contra la mujer y destacó la labor de las fuerzas de seguridad: "Condenamos enérgicamente el atentado contra la ciudadana Nadia Beller y exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos la inmediata acción de la Policía boliviana, que logró el arresto del principal sospechoso cuando pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires".

"Exigimos una investigación transparente, imparcial y sin ningún tipo de favorecimiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie, caiga quien caiga la Justicia debe actuar con toda fuerza. Cerimedo debe responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor personal de Rodrigo Paz. Pedimos a todos los operadores de justicia que ninguna llamada pese más antes que la ley. Bolivia necesita verdad y justicia, porque la violencia no es el camino para callar las voces", agregó en esta línea.

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