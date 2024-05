Rating: qué son las franjas malditas de los canales de TV abierta y por qué suceden

Siempre se habló de las famosas “franjas malditas” en la televisión, pero quizás no se sepa bien de qué se tratan. Se las denomina así a los horarios de los canales en los que todos sus fracasan y son levantados a las pocas emisiones, pasando años para que puedan recuperar a su público o nunca hacerlo. Estas famosas franjas no nacen solas y por qué sí, tienen una explicación justificada.

Absolutamente todos los canales de TV abierta tuvieron que lidiar con ellas y el tema es si pueden o no salir de esta mala racha. Una de ellas es con la que viene lidiando Adrián Suar y toda la gente de eltrece y son parecidas a las que actualmente lidia Diego Toni con su programación en El Nueve.

Logo El Trece y El Nueve

La franja de la primera tarde, que se promedia de 12 a 16, y la segunda tarde, de 16 a 20, son de larga data, de mala medición, para el canal del solcito. El noticiero de Santo supo ser un emblema del mediodía junto a Las Grandiosas: ambos hacían un team bastante notable, en cuanto a números se trata, hasta que empezaron a ser reemplazados. El noticiero paso a ser renombrado como Noticiero Trece y Las Grandiosas pasaron por múltiples formatos que cayeron en el fracaso absoluto.

Pero estos últimos años, la franja de 22 a 0 se convirtió en "maldita" pese a que corrieron a Guido Kaczka con sus Escalones hasta las 23:30, creer o reventar el número cae fuertemente al tocar el horario de las 23. Acá también podemos citar múltiples ejemplos, como el desgastado Bailando por un sueño, que fue muy exitoso hasta que empezó su debacle, junto con los ciclos que le sucedieron de la misma factoría de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli Redes Sociales

El Nueve tiene unos problemas parecidos con los horarios. Los de ellos son de 14 a 19 y a las 23. Se estiró el noticiero del mediodía, sin resultados; el magazine ochentoso Todas las tardes no puede salir del punto de promedio; y el doctor Tartaglione hace lo que puede con lo que le entregan, que esta nueva temporada bajó considerablemente sus números.

Por la noche, a su vez, el canal estaba saliendo de los malos números con el noticiero al cierre que se había instalado como una alternativa a los programas de la misma franja, hasta que llego ATR y todo volvió a derrumbarse.

De esta manera podemos citar a America TV, con su franja de 20 a 22 o bien al mismo canal líder Telefe con sus mediodías. Las franjas malditas tienen una explicación y es que después de tener un tipo de contenido orientado para un determinado público por muchos años, el cambiar el rumbo por completo hace que esta rueda se vuelva a posicionar en el mismo lugar cuando se gira.

América TV se hunde en el rating Redes sociales

Los canales ponen sus fichas a nuevos productos que no funcionan, después se dan cuenta de este grave error e intentan retomar su rumbo, por ejemplo en El Nueve, cuando hicieron revivir luego de años de enemistad a Carlos Monti y Susana Rocassalvo con Implacables, programa que en esa franja duro pocos meses al aire y fue desplazado al fin de semana solo con Susana como líder del equipo.

Cuando intentan regresar, ya es muy tarde y se vuelve un círculo vicioso de prueba y error de programas, viendo qué puede o no funcionar. Entonces, la explicación a estas franjas malditas es que no es el mismo público el que te veía una Canosa a la que te mira un programa juvenil como Combate.

carlos monti y susana roccasalvo.jpg

En la actualidad, se volvió a reformular la tarde de eltrece y, después de varios años, Cuestion de peso volvió a ser un digno contrincante de Vero Lozano y su clásico magazine de la tarde. Ahora, acá podría pasar algo similar a cuando Dario Barassi desembarco con 100 Argentinos Dicen, que logró sacar esa maldición y liderar todas las tardes, al punto que ya el programa de Vero estaba planificando un agregado de juegos que, si no resultaba, sería levantado, pero los programadores cometieron otro error: se lo cambió de horario para beneficiar a Telenoche y no solo que salió mal la jugada porque el reemplazo no cautivo a la audiencia, sino que además Corta por Lozano volvió a liderar la tarde y a Barassi, en el horario de las 18:30, dejó de funcionar.

Llegamos a la conclusión final de que las franjas malditas son creadas por sus mismos programadores y después no solo permanecen por años, sino que también los mismos creadores de ellas siguen en sus sillas sin poder resolverlo. Hoy, en El Nueve se logró instalar a Escuela de cocina en el horario de las 17, reviviendo la franja, hasta incluso el día martes se posicionó en el segundo puesto por sobre El Trece. América logró remontar con LAM, pero no así con Dente y su envasado de lo mejor de la programación.

Dario Barassi Redes sociales

Si bien es cierto que el televidente demanda otro tipo de contenido, y por eso deja de mirar algunos de los programas que solían ser exitosos, parte del público directamente apagó la tele o se fue a las plataformas de streaming. Es por ello que tampoco la solución es dejar al mismo programa y ver si es que en algún momento sube: parte del espectador que miraba ese programa aún está ahí como piso referencial de rating, pero se convierte en público cautivo, también se va y el clásico del horario que venía cuesta abajo, ahora no funciona con el nuevo contenido “diferente”.

A veces llaman la atención los movimientos de Adrian Suar en su programación, quien sigue haciendo que estas franjas se recuperen y después mueve los horarios, no resulta y vuelve a empezar. Hasta ahora, no pareciera que tocara la primera tarde, ya que no hay novedades más que el ingreso de 100 Argentinos Dicen, pero en una televisión a la que se le demanda recuperar a la gente que se fue, todo puede pasar con el enroque de horario y caer de nuevo en el círculo vicioso de la temida franja maldita.