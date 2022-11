Rating: el ciclo de El Trece que decepciona y se hunde día a día

El programa que tuvo altos y bajos durante toda la temporada fue Bienvenidos a Bordo. Tuvo un inicio de año positivo, pero luego fue descendiendo al nivel de perder por casi 4 puntos con el líder, Telefe. En este caso , no solo hay disparidad de números, sino que el promedio no logra subir.

La competencia indicó que Nuestro Amor Eterno lideró con 8.7 puntos de promedio, mientras que, detrás quedó el programa de entretenimientos de eltrece con 4.2 y luego A la tarde con 2.7 puntos. Por su parte, el show del problema no logró marcar más de 1 punto.

Las autoridades no planean hacer cambios en la actualidad, pero llegado fin de año tomarán decisiones ya que pueden no solo modificar la conducción, sino también el formato del programa ya que no está resultando.

Qué es la cuota de pantalla

La cuota de pantalla es un porcentaje estimado de hogares o espectadores que están mirando un programa de televisión. También es conocido como share.

Esta cifra surge de la multiplicación del alcance, que es la cantidad de hogares que reproducen un programa, por la fidelidad de la audiencia, es decir, el tiempo que invierten observando ese show.

La cuota total de audiencia se reparte entre todos los canales de televisión. Esta métrica es diferente, pero complementaria con el rating, que es el índice de la audiencia.

El rating mide específicamente el porcentaje de espectadores que tiene un programa en un día y horario puntual.