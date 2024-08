Furia de Gran Hermano recibió un revés de la persona menos esperada: "Está todo mal"

La participante del reality show de Telefe no pierde tiempo para las polémicas y ahora terminó su relación con una de las personas más cercanas.

En Gran Hermano 2023, Juliana Scaglione tuvo su pico de fanáticos que la acompañaron y desde afuera también estuvo Coy, su hermana. Pero en el último tiempo, su relación no solo con los medios, sino con la gente se fue terminando y ahora llegó al límite. ¿Qué pasó?

Algunos periodistas aseguraron que el problema de Furia era la hermana porque era quien tomaba las decisiones de la gente con la que debía relacionarse, a pesar de que ella tenía buena onda con ciertas personas.

Luego de cientos de rumores sobre peleas con canales por decisión de Coy, en LAM publicaron una imagen que marca que Furia y su hermana se dejaron de seguir en redes sociales y ya no se hablan. De hecho, evitan cruzarse en lugares. Pero, ¿por qué no hacen mediática la pelea?

La abrupta decisión de Furia que sorprendió a su fandom: "Ya cumplí un rol en..."

La exparticipante de Gran Hermano 2023-24 Juliana "Furia" Scaglione reveló que no volverá a aparecer en televisión porque no quiere seguir "dándole de comer", algo que tomó por sorpresa a su fandom.

Durante su visita al programa Toda, parte del streaming Carajo, Furia comenzó por revelar: "Yo creo que yo ya cumplí un rol en la televisión. Ya pasaron 7 meses y por todo lo que veo creo que di un montón y por ende ahora tengo un montón que dar pero para mí. Siento que la tele no será el lugar correcto porque no me gusta el chimento". De esta manera, se despidió de esa parte de los medios para la sorpresa de todos.

Luego, Scaglione explicó: "Si en algún momento la televisión cambia y es mucho más humana y amena me parece que estaría copado trabajar acá pero si sigue siendo como lo que es o lo que me brindan no". Así, dejó en claro que le parece un lugar violento, algo que fue un tanto irónico para los oyentes teniendo en cuenta de quién venía esa declaración.