Quién es Guido Morán, el único argentino que está en carrera para representar a Argentina en los Premios Oscar

El cantante de Necochea fue distinguido por su canción Memoria, tema original de Remember us, cortometraje que refleja los doce años de dictadura en El Salvador.

Con una profunda letra y reflexiva melodía, esta creación del argentino es la música original de Remember us, un cortometraje de El Salvador, que también está entre las elegidas para la máxima distinción del cine. La producción podría entrar en la historia como el primer cortometraje animado centroamericano en ser nominado a un Óscar .

El cortometraje, dirigido por el guatemalteco Pablo León, es una historia que refleja los 12 años de Dictadura de El Salvador, trayendo a la memoria el recuerdo del dolor y épocas oscuras en Latinoamérica.

El argentino le dio voz a esta historia, la cual ha ganado más de 30 premios oficiales en el mundo, siendo uno de los cortometrajes más premiados y con más chances de llevarse la estatuilla de la Academia. El domingo 19 se conocerán los nominados finales.

Este domingo 12 de enero estrenó el videoclip oficial con imágenes del mencionado documental y ya está disponible en YouTube. “Es un honor ser parte de este cortometraje y poder estar acompañando el camino increíble que esta obra está recorriendo. También es muy importante traer a la memoria la historia del pueblo salvadoreño. Remember us es un orgullo latinoamericano”, sostuvo Guido.

Quién es Guido Morán, el único argentino en carrera por los Premios Oscar

Guido Morán nació en Necochea y toda su vida se dedicó al mundo del arte. A los 15 años se mudó a Buenos Aires tras ser seleccionado en una multitudinaria audición convocada por Pepe Cibrián. Este fue el primer paso de una extensa y distinguida carrera que atraviesa todas las ramas del arte como el teatro, el cine y la música.

El argentino tiene una larga trayectoria en el medio artístico y ha trabajado con grandes de distintos rubros. En el cine debutó bajo la dirección del aclamado Diego Lerman; en el teatro dirigió a Lizy Tagliani -en lo que fue su debut artístico en el 2009-, y actuó con Rodolfo Ranni y Betiana Blum, entre otros; mientras que en la música es el director creativo de Yami Safdie, además de tener su carrera como solista.

Con su carrera musical fue parte de varios festivales, destacándose su participación en el Lollapalooza Argentina 2019. Ese mismo año lanzó su primer disco, Surmenage de la viande: La crisis de la carne, y luego un EP llamado Del otro lado. Ahora Guido está trabajando en República del Karma, su segundo disco independiente, que saldrá en el primer trimestre de este año.

Guido Morán tiene una amplia trayectoria en el mundo de la música

Memoria, la canción que ilusiona al país en los Premios Oscar

Guido Morán escribió esta canción a raíz de la propuesta que le hizo Pablo León. El director de cine guatemalteco se contactó con el equipo de Guido, tras ver sus trabajos musicales y el concepto definido en los videos del necochense.

“Le gustó mi mirada distópica y se contactaron para proponerme ser parte de un soundtrack de este cortometraje”, antes que finalmente sea elegida como canción oficial.

La letra de la canción habla sobre el dolor que genera en la sociedad el paso de una dictadura sangrienta como la que sufrió el pueblo de El Salvador durante 12 años.

“Primero vi el corto. Para mí era fundamental entender la situación por eso también empecé a investigar sobre la historia de El Salvador y los 12 años que tuvieron de dictadura. A partir de eso comencé a escribir conectando con qué me hacía sentir a mí, como latinoamericano, la situación de El Salvador”, explicó Guido.

El título de la canción es Memoria porque “hay algo de la palabra que me resonaba mucho y que está muy ligada a las dictaduras en Latinoamérica. Me parece importante revalorizar la memoria de la historia como un valor para continuar, sin ponerla en un tipo de connotación política o partidaria, me parece que es el concepto que está por sobre eso, que es el concepto de la guerra”.

El cortometraje también está entre los finalistas para ser nominado a los Premios Oscar 2025 y sería el primer cortometraje animado centroamericano en la historia.

“Lo que está pasando con este corto, por lo que viene recogiendo en premios y galardones es gigante para ser un corto independiente y no tengo dudas que tiene que ver con el contenido y con la relevancia que tiene en la actualidad”, reflexiona Guido.

“En Latinoamérica hay mucho talento y hay una historia para contar, y eso es lo más importante”, finaliza el artista pensando en que, más allá de quedar o no entre los nominados a los Oscar, esta canción y el cortometraje inviten a reflexionar.