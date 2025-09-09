IR A
¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Si querés venir al estudio para estar presente el programa que conducen Juan Amorin y Andrea Rincón, completá tus datos en el siguiente formulario. ¡Está abierta la inscripción para todos los sábados de septiembre!

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

C5N abre las puertas del canal para todos aquellos que quieran venir a ver TVR, el histórico programa de resúmenes semanales que regresó a la TV argentina luego de 25 años. Juan Amorin y Andrea Rincón conducen un programa que tiene a los mejores invitados y la dosis justa de análisis y humor.

Todos los sábados desde las 21.30, TVR propone el repaso de los temas más importantes de la semana a través de sus tradicionales informes. Este regreso también está acompañado por la vuelta de la locutora Estelita Montes, voz emblema del ciclo, y la presencia de la importante tribuna, con espectadores en el estudio mayor del canal del Grupo Indalo en el barrio de Chacarita.

Si querés ver TVR en vivo en C5N, anotate en el siguiente formulario:

