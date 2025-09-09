¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N! Si querés venir al estudio para estar presente el programa que conducen Juan Amorin y Andrea Rincón, completá tus datos en el siguiente formulario. ¡Está abierta la inscripción para todos los sábados de septiembre!







Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

C5N abre las puertas del canal para todos aquellos que quieran venir a ver TVR, el histórico programa de resúmenes semanales que regresó a la TV argentina luego de 25 años. Juan Amorin y Andrea Rincón conducen un programa que tiene a los mejores invitados y la dosis justa de análisis y humor.

Todos los sábados desde las 21.30, TVR propone el repaso de los temas más importantes de la semana a través de sus tradicionales informes. Este regreso también está acompañado por la vuelta de la locutora Estelita Montes, voz emblema del ciclo, y la presencia de la importante tribuna, con espectadores en el estudio mayor del canal del Grupo Indalo en el barrio de Chacarita.

