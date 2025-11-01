1 de noviembre de 2025 Inicio
Isabel Díaz Ayuso, aliada de Milei en España, pidió la renuncia del ministro que se disculpó por las atrocidades durante la conquista de América

En una inauguración de arte indígena mexicano, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció que "ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios".

Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es una de las máximas aliadas internacionales de Javier Milei.

La Comunidad de Madrid, a cargo de Isabel Díaz Ayuso, una de las aliadas internacionales más importantes del presidente Javier Milei, exigió este sábado que José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, deje su cargo después de que reconociera el "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" mexicanos durante la conquista en América.

Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios, aseguró José Manuel Albares, ministro de Exteriores español.
“No nos merecemos un Gobierno que desprestigie a nuestro país, un Gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia y de la verdad", aseguró Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y vocero de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular (PP). Luego, exigió que Albares debe "presentar su dimisión" si no se "retracta de forma automática" en las que hace alusión al pasado imperialista de España.

El nuevo conflicto entre el gobierno español, a cargo de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Madrid se originó a partir de que, el pasado viernes, Albares reconoció la "injusticia y el dolor" que su país le causó a "los pueblos originarios", durante su discurso de apertura a una muestra de arte indígena mexicano.

“La historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, en lo que significó un acercamiento al gobierno mexicano, después de cinco años de relaciones congeladas entre ambos países.

En 2019, el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le envió una carta al rey Felipe Vi en la que le exigió que España debía pedir perdón por los desmanes cometidos durante la conquista española en América.

El viernes pasado, en vísperas del Día de los Muertos, una de las celebridades más importantes de México, llegó la respuesta del gobierno español. Sin embargo, este gesto molestó a la Comunidad de Madrid, a cargo de Díaz Ayuso, una de las máximas referentes del PP y de las aliadas internacionales de mayor relevancia para Javier Milei, junto a Donald Trump y Giorgia Meloni, presidentes de Estados Unidos e Italia, respectivamente.

“El ministro Albares es el peor representante que ha tenido nuestro país, el peor ministro de Exteriores que ha tenido en nuestro país”, declaró García Martín, el vocero de Díaz Ayuso, al mismo tiempo que pidió su renuncia del cargo.

