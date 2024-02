Qué serie coreana llegó a Netflix, mezcla venganza con amor y alcanzó el Top 10 semanal

El personaje principal Jo Jung-suk como Yi In conocido por sus papeles en series como “You’re the Best”, “Lee Soon-shin” y “Oh My Ghostess”, da vida a Yi In, el rey de Joseon, siempre en alerta por las secuencias que se desatan a su alrededor.

Estamos hablando de “Cautivar a un rey” (“Sejak” en su idioma original y “Captivating the King” en inglés) ”, una película basada en la época imperial, de poco más de 500 años, que fue el escenario de muchos espacios recientes, combinando el contexto de época con humor, suspenso y drama.

Cautivar a un rey

Sinopsis de Cautivar a un rey, la serie coreana que es furor en Netflix

En plena lucha por el poder, el rey se lía con una mujer misteriosa, cuya sed de venganza se convierte, a su pesar, en amor, dice la sinopsis oficial.

Desde los comienzos del k-drama en Corea, los dramas históricos tuvieron un lugar de importancia, que en el último tiempo cintas como Cautivar a un rey vinieron a reforzar. La ficción, que se emitió en tvN desde el 21 de enero hasta el 10 de febrero de 2024 se estrenó en Netflix el 3 de febrero.

Tráiler de Cautivar a un rey

Reparto de Cautivar a un rey