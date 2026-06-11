Quiénes reciben un aguinaldo de $500.000 en junio 2026

La primera cuota del SAC se acredita durante junio con fechas que cambian según el sector y el tipo de beneficiario.

En junio de 2026 se acerca el pago de la primera cuota del aguinaldo y uno de los datos que más circula es quiénes recibirán un monto de $500.000 . Quienes pueden cobrar ese importe bruto son los trabajadores que deben haber alcanzado un sueldo bruto de $1.000.000 en algún mes del primer semestre del año.

Ese umbral puede conseguirse de distintas maneras, por ejemplo, a través de un básico elevado por convenio o contrato, sumando horas extras que eleven el total mensual hasta ese valor, o bien mediante comisiones y bonificaciones variables que, acumuladas al sueldo fijo, hayan llegado al millón de pesos en el mejor mes del período. En todos los casos, el cálculo parte siempre del mayor ingreso bruto registrado entre enero y junio.

Vale aclarar que los $500.000 son el aguinaldo bruto. Sobre ese monto se aplican retenciones del 17% en concepto de jubilación, obra social y PAMI, lo que deja un aguinaldo neto, es decir el importe que efectivamente se percibe, de $415.000. Para quienes cobran $1.000.000 brutos mensuales, el umbral del Impuesto a las Ganancias vigente para el primer semestre de 2026 no genera retenciones adicionales, ya que el piso para comenzar a tributar se ubica muy por encima de ese valor.

El derecho al Sueldo Anual Complementario está reservado para quienes integran el empleo registrado. Tienen derecho a cobrarlo los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino, y el personal de casas particulares debidamente registrado.

Quedan fuera del beneficio los trabajadores monotributistas, los autónomos y quienes se desempeñan en la informalidad laboral, independientemente de sus ingresos.

Cómo calcular el aguinaldo 2026

El SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida dentro del semestre, de acuerdo con la Ley 23.041. Para calcularlo correctamente hay que identificar cuál fue el mes con el sueldo bruto más alto entre enero y junio, incluyendo en ese total el básico, las horas extras, comisiones, antigüedad, presentismo y otras bonificaciones remunerativas.

No se incluyen en el cálculo los viáticos con comprobante, las asignaciones familiares, los beneficios sociales ni las sumas no remunerativas de carácter extraordinario. Una vez determinado el mejor sueldo, se divide por dos para obtener el aguinaldo bruto, y sobre ese valor se aplica el 17% de descuentos fijos para llegar al monto neto.

Quiénes cobran un aguinaldo de $500.000 en junio 2026

Para percibir un aguinaldo bruto de $500.000, la mayor remuneración mensual bruta del semestre debe haber alcanzado $1.000.000. El detalle del cálculo para este grupo es el siguiente: mejor remuneración bruta $1.000.000, aguinaldo bruto $500.000, descuentos del 17% equivalentes a $85.000, aguinaldo neto $415.000. Sin retenciones adicionales por Ganancias, ya que el umbral vigente para el primer semestre de 2026 supera ampliamente ese nivel de ingresos.

aguinaldo image-86

Cuándo cobro el aguinaldo en junio 2026

Para los trabajadores del sector privado y público, la fecha límite legal es el 30 de junio de 2026. La ley contempla un plazo de gracia de cuatro días hábiles que extiende la posibilidad de pago hasta el 6 o 7 de julio. El personal de casas particulares debe cobrar obligatoriamente en la última jornada laboral de junio, sin ningún tipo de prórroga.

Los jubilados y pensionados cobran de manera escalonada según la terminación de su DNI, junto con el haber del mes. Quienes perciben haberes mínimos lo hacen entre el 8 y el 22 de junio, mientras que los que cobran haberes superiores al mínimo reciben el pago entre el 23 y el 30 de junio.