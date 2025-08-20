En poco más de un mes llegará ‘Marvel Zombies‘, una nueva serie animada ambientada en una de las dimensiones que se presentaron en la primera temporada de ‘What if…?‘.

En poco más de un mes llegará ‘Marvel Zombies‘ , una nueva serie animada ambientada en una de las dimensiones que se presentaron en la primera temporada de ‘What if…?‘ . Aunque los detalles de la trama son escasos, se espera la aparición de héroes populares como Shang-Chi (Simu Liu), Ms. Marvel (Iman Vellani) y más .

Actualmente, Marvel Studios está expandiendo su universo cinematográfico con nuevas películas y series que forman parte de la fase seis, cuya conclusión parece ser que será las siguientes películas de ‘Avengers’ con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom y los problemas multiversales que causará.

Hace poco, el estudio estrenó en cines ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos‘ , protagonizada por Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby y Joseph Quinn . Aunque este filme recibió comentarios positivos de los fanáticos y la crítica , su recepción en taquilla no está cumpliendo las expectativas que tiene la compañía. Por otra parte, la fase seis del UCM debutó en streaming con ‘Eyes of Wakanda‘ , un show antológico que muestra parte de la historia del país ficticio del que proviene Black Panther (Letitia Wright) . Se desconoce si Marvel Studios tiene planes de continuar esta historia con una segunda temporada o ‘spin-off’ .

En el calendario de la fase 6 , el siguiente proyecto de este mundo interconectado que llegará será ‘Marvel Zombies‘ , cuyo desarrollo ha tomado varios años. En redes sociales , muchos fanáticos están emocionados por ver cómo será esta serie, ya que se basa en una de las series de cómics más populares .

De acuerdo con ‘Collider’, ‘Marvel Zombies’ verá el regreso de algunos personajes de aquel episodio de ‘What if…?‘ , en el que vimos a Bruce Banner y Wasp sacrificarse para que Spider-Man, Black Panther y lo que queda de Ant-Man escapen.

Aunque aún se desconoce si todos los personajes del capítulo aparecerán, se sabe que la versión de Wanda Maximoff que es un zombie aparecerá y podría ser una de las villanas principales.

Hasta el momento, no se ha revelado si volveremos a ver al Thanos zombie que aparece al final de aquel episodio. En una reciente entrevista con ‘Collider’, Bryan Andrews, ‘showrunner’ del nuevo proyecto, aseguró que no solo será una historia de violencia, si no que veremos el desarrollo de ciertos personajes clave en un mundo postapocalíptico.

En aquella conversación, el ‘showrunner’ aseguró que hay un par de elementos que no han revelado y que podrían tomar por sorpresa a muchos de los fanáticos. Este comentario ha hecho que en redes sociales varias personas especulen que se tomarán más elementos de los cómics de Marvel en los que está basada esta historia.

Hace un par de años, en redes sociales se popularizaron un par de artes conceptuales que supuestamente provienen de ‘Marvel Zombies’, en ellos se muestra el regreso de personajes como los skrulls y parte de los ‘Eternals’. Pese a ello, el estudio no ha confirmado si realmente los veremos en esta producción.

En aquellos artes también aparecen personajes hechos zombies como Capitán Marvel, Hawkeye, Ghost y más.

Un nuevo equipo de héroes

En esos supuestos artes conceptuales filtrados, se confirmaría que ‘Marvel Zombies’ se enfocará en un nuevo equipo de héroes confirmado por Ms. Marvel, Red Guardian, Yelena Belova, Kate Bishop y más.

También se muestra a Shang-Chi, pero con un brazo infectado por el virus zombie, lo que podría significar que los diez anillos tienen el poder de detener esta enfermedad.

Antes de que ‘Marvel Zombies‘ se consolidara como una serie, los creativos tenían en mente que fuera una película animada, pero ciertos problemas obligaron que se transformara en un show para streaming. Para sorpresa de muchos fanáticos, ‘Marvel Zombies’ adelantó su fecha de estreno. Los primeros capítulos de este show llegarán a streaming el 24 de septiembre.