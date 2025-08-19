Marvel Zombies adelanta su estreno y llegará antes al streaming: cuándo será Llegará antes de lo esperado a la plataforma de Disney, con el regreso de varios personajes muy queridos del UCM.







Aunque muchas veces llegamos con noticias de retrasos, en ocasiones la fortuna nos sonríe, y hoy es uno de esos días. Marvel Zombies se adelanta más de una semana en el calendario, y pasará a incorporarse al catálogo de Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre.

Aunque la serie de Marvel Zombies tiene una fecha de estreno cada vez más próxima, los detalles sobre su argumento siguen manteniéndose en secreto y apenas se han compartido detalles sobre lo que ocurrirá en este spin-off de ¿Qué pasaría si...?

Lo que sí se ha confirmado es que veremos el regreso de algunos personajes de Marvel como: Kamala Khan o Ms. Marvel, interpretada por Iman Vellani; Katy, encarnada por Awkwafina; Wanda Maximoff o Bruja Escarlata, a quien da vida Elizabeth Olsen; y Peter Parker o Spider-Man, interpretado por Hudson Thames.

Además, en Marvel Zombies para Disney Plus veremos versiones alternativas de algunos personajes del UCM como: Yelena Belova o Black Widow, Kate Bishop, Alexei Shostakov o Guardián Rojo, Jimmy Woo, Death-Dealer, Xu Shang-Chi y Xu Wenwu.

Cuándo será el estreno de Marvel Zombies en Disney+ Empezamos la tarde del martes con buenas noticias para el fandom del UCM: la serie de animación Marvel Zombies ha anunciado un adelanto en su fecha de estreno en Disney Plus, que estaba prevista de manera inicial para el viernes 3 de octubre.

zombies La serie estrenará los cuatro episodios que compondrán su primera temporada en el mismo día, así que además tampoco tendremos que esperar para poder disfrutar de ella. Se estima que cada episodio tendrá una duración de entre 30 y 40 minutos, de manera similar a su prima, ¿Qué pasaría si...? No sería casualidad, puesto que Marvel Zombies es una serie de animación derivada de What If...?, que se ambientará tras los acontecimientos del episodio ¿Qué pasaría si… hubiera zombies?