IR A
IR A

Marvel Zombies adelanta su estreno y llegará antes al streaming: cuándo será

Llegará antes de lo esperado a la plataforma de Disney, con el regreso de varios personajes muy queridos del UCM.

Aunque muchas veces llegamos con noticias de retrasos

Aunque muchas veces llegamos con noticias de retrasos, en ocasiones la fortuna nos sonríe, y hoy es uno de esos días. Marvel Zombies se adelanta más de una semana en el calendario, y pasará a incorporarse al catálogo de Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. 

Aunque la serie de Marvel Zombies tiene una fecha de estreno cada vez más próxima, los detalles sobre su argumento siguen manteniéndose en secreto y apenas se han compartido detalles sobre lo que ocurrirá en este spin-off de ¿Qué pasaría si...?

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece el símbolo de los Avengers con una “A” roja, similar a la de Deadpool.
Te puede interesar:

¿Deadpool estará en Avengers: Doomsday? Qué personajes protagonizarán la próxima producción de Marvel

Lo que sí se ha confirmado es que veremos el regreso de algunos personajes de Marvel como: Kamala Khan o Ms. Marvel, interpretada por Iman Vellani; Katy, encarnada por Awkwafina; Wanda Maximoff o Bruja Escarlata, a quien da vida Elizabeth Olsen; y Peter Parker o Spider-Man, interpretado por Hudson Thames.

Además, en Marvel Zombies para Disney Plus veremos versiones alternativas de algunos personajes del UCM como: Yelena Belova o Black Widow, Kate Bishop, Alexei Shostakov o Guardián Rojo, Jimmy Woo, Death-Dealer, Xu Shang-Chi y Xu Wenwu.

mavel zombies

Cuándo será el estreno de Marvel Zombies en Disney+

Empezamos la tarde del martes con buenas noticias para el fandom del UCM: la serie de animación Marvel Zombies ha anunciado un adelanto en su fecha de estreno en Disney Plus, que estaba prevista de manera inicial para el viernes 3 de octubre.

Aunque muchas veces llegamos con noticias de retrasos, en ocasiones la fortuna nos sonríe, y hoy es uno de esos días. Marvel Zombies se adelanta más de una semana en el calendario, y pasará a incorporarse al catálogo de Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre.

zombies

La serie estrenará los cuatro episodios que compondrán su primera temporada en el mismo día, así que además tampoco tendremos que esperar para poder disfrutar de ella. Se estima que cada episodio tendrá una duración de entre 30 y 40 minutos, de manera similar a su prima, ¿Qué pasaría si...?

No sería casualidad, puesto que Marvel Zombies es una serie de animación derivada de What If...?, que se ambientará tras los acontecimientos del episodio ¿Qué pasaría si… hubiera zombies?

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En los cómics de Marvel, Rhino, cuyo nombre real es Aleksei Sytsevich, es un criminal ruso que se somete a un experimento para ser recubierto con un traje blindado que le otorga fuerza sobrehumana y una resistencia casi impenetrable.

Marvel tendría definido al villano para Spider-Man Brand New Day: quién sería el antagonista de Tom Holland

En un panel durante la convención Star Trek Las Vegas, el showrunner de Vision Quest, Terry Matalas, confirmó que Todd Stashwick interpretará a Paladin.

Un cazador implacable de Marvel volvería para la serie de Vision: quién es

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 28 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 33 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 42 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 48 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 58 minutos